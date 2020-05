Újabb lépésekkel segíti a járvány elleni küzdelmet a Veolia

A Veolia Magyarország koronavírusra irányuló komplex vizsgálatot szervezett munkavállalói részére. A mintavételekre a cégcsoport nyolc telephelyén került sor, mely egy vénás vérvételből állt, szükség esetén pedig további PCR vizsgálatból. A COVID-19 járvány elleni védekezés során a Veolia felelős vállalatként az üzemfolytonosság biztosítása mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít munkavállalói egészségének és biztonságának is. A vizsgálaton 2654 munkavállaló vett részt.



A korábban meghozott egészségügyi megelőző intézkedések folytatásaként a Veolia Magyarország több városban is koronavírus vizsgálatot szervezett munkavállalói részére. A mintavételekre összesen nyolc helyszínen, Budapesten, Budaörsön, Pécsen, Ajkán, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden és Érden került sor. A mintavétel részét képezte egy vénás vérvétel, amely során nyert vérsavóból IgM és IgG antitestek szerológiai vizsgálatát végezték el, szükség esetén pedig további PCR (garat, illetve orrnyálkahártya) vizsgálatokra is sor került.

A komplex vizsgálat célja a megelőzés és hogy szükség esetén időben kiszűrhetők legyenek a további fertőzések. A járvány elleni védekezés részeként a Veolia már március elején új rendelkezéseket vezetett be és fontos intézkedéseket tett a mindennapi munkavégzés folyamatában. A társaság célja, hogy a jelenlegi helyzetben is megőrizze a munkahelyeket, a koronavírus okán egyetlen munkavállalójától sem kíván megválni, hanem intézkedései révén biztosítani szeretné a dolgozói számára az egészséges munkakörnyezetet. A vállalatcsoport telephelyein, a forgalmas helyiségekben, mellékhelyiségekben adagolós kézfertőtlenítőket helyezett ki, a munkavállalóknak maszkokat és tubusos kézfertőtlenítőket biztosított. Megszervezte az irodák rendszeres, speciális berendezésekkel történő fertőtlenítését; a nagyobb telephelyeken belépéskor testhőmérséklet mérést vezetett be. Azon munkakörökben, melyek esetében megoldott, otthoni munkavégzést rendelt el, illetve biztosított, valamint kötelezővé tette a maszk viselését azokban a helyiségekben, ahol többen tartózkodnak egy légtérben.



„Felelős vállalatként alapvető feladatunk, hogy a járvány ideje alatt is biztosítsuk a folyamatos munkához szükséges tárgyi és humán feltételeket az általunk üzemeltetett energetikai, víziközmű- és hulladékkezelő létesítményekben, amelyek kulcsfontosságú közüzemek működését biztosítják, vagy szolgálják ki. Emellett ugyanilyen fontos szempont kell, hogy legyen a munkavállalóink egészségének védelme és ezzel összefüggésben az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A Veoliánál erős és összetartó közösségként dolgozunk, ezért minden lehetőséget és eszközt az alkalmazottaink rendelkezésére bocsátunk azért, hogy biztonságban folytathassák a mindennapi munkájukat. Külön öröm számomra, hogy telephelyeinken tevékenységet folytató alvállalkozóink közül sokan csatlakoztak hozzánk és elvégeztették ők is a vizsgálatokat munkavállalóik körében” – mondta el Palkó György, a Veolia Magyarország országigazgatója.

A Veolia vállalatcsoport világelső az optimalizált erőforrás-gazdálkodás területén. A világszerte több mint 179 000 alkalmazottat foglalkoztató Vállalatcsoport olyan víz-, hulladék- és energiagazdálkodási megoldásokat nyújt alakít ki, melyek a közösségek és iparágak fenntartható fejlődését szolgálják. Három egymást kiegészítő üzleti tevékenységén keresztül a Veolia segít az erőforrásokhoz való hozzáférés kialakításában, illetve a meglévő erőforrások megőrzésében és megújításában egyaránt.

2019-ben a Veolia csoport 98 millió embert látott el ivóvízzel és 67 millió embernek nyújtott szennyvízszolgáltatást, 45 millió megawatt óra energiát termelt és 50 millió tonna hulladékot hasznosított anyagában vagy energiaként. 2019-ben a Veolia Environnement (Eronext Paris tőzsdén jegyzett: VIE) kimutatott konszolidált árbevétele 27.189 milliárd € volt. www.veolia.com

A Veolia Magyarország cégcsoportról

A Veolia a magyar energia-, víz- és hulladékgazdálkodási piac egyik vezető szereplője. A vállalatcsoport több mint 3000 alkalmazottja számtalan település, intézmény és iparvállalat számára nyújt szolgáltatásokat az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz, miközben víziközmű és távfűtési üzletágai családok százezrei számára biztosítják az ivóvizet, és tízezrei számára a hőszolgáltatást. A cégcsoport három ágazatának 2018. évi konszolidált árbevétele közel 96 milliárd forint volt.