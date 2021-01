Újabb kivételesen jó negyedévet tudhat maga mögött a Goldman Sachs befektetési bank, ami a kereskedési és részvényjegyzési tevékenységek kiemelkedő eredményének köszönhető.

A New York-i székhelyű globális befektetési bank kedden közzétett gyorsjelentése szerint az adózott eredmény 4 milliárd 506 millió dollárt tett ki az október-decemberi időszak után, ami 135 százalékkal több az egy évvel korábbi 1 milliárd 917 millió dollárnál.

A részvényesekre jutó nettó profit 153, százalékkal, 4 milliárd 362 millió dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó nyereség 12,08 dollárt tett ki, míg egy évvel korábban 4,69 dollárt. Elemzők jóval kisebb profitra, részvényenként 7,47 dollárra számítottak.

A teljes nettó bevétel 17,9 százalékkal, 11 milliárd 741 millió dollárt emelkedett, jócskán meghaladta a 9,99 milliárd dolláros elemzői prognózist.

A Goldman fő bevételi forrásának számító kereskedési üzletág bevételei éves összevetésben 43 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig 23 százalékkal emelkedtek, 4,27 milliárd dollárra. A befektetési banki üzletég bevételei 27 százalékkal 2,61 milliárd dollárra ugrottak, amiben nagy szerepet játszott a részvényjegyzésekben való részvétel.

A bank kamatbevételei 40 százalékkal csökkentek, kamatkiadásai pedig 59 százalékkal estek, így a nettó kamatbevételek 32 százalékkal, 1,41 milliárd dollárra nőttek október-decemberben.

A Goldmannak viszonylag kis méretű a lakossági üzletága, ami előnynek bizonyult, mert védelmet jelentett a nemfizető hitelekkel szemben, illetve az alacsony kamatok hatásától.

A 2020-as évben a Goldman bevételei 22 százalékkal, 44,56 milliárd dollárra, nyeresége pedig 12 százalékkal, 9,46 milliárd dollárra nőtt. A rossz hitelekre elkülönített tartalékot 191 százalékkal, 3,1 milliárd dollárra emelték.

A banknak a harmadik negyedéve is kiemelkedően jó volt, mivel a koronavírus-járvány miatti piaci kilengések közepette ügyfelei több részvényt és kötvényt adtak-vettek, hogy hozzáigazítsák portfoliójukat a helyzethez.

A Goldman Sachs 1,32 százalékos nyereségben, 305 dolláros árfolyamon nyitotta a kereskedést kedden a New York-i tőzsdén. Az utóbbi 52 hét alatt 130,97 és 309,33 dollár között mozgott az árfolyam. Az egy évvel ezelőtti szintnél több mint 20 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyam.

A többi nagy amerikai nagybank közül a Bank of America is kedden tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, ám a vártnál gyengébb adatokkal csalódást okozott.



Az Egyesült Államok második legnagyobb bankja, a Bank of America (BofA) 20,1 milliárd dollár bevételt ért el, ami kevesebb az elemzők által várt 20,7 milliárd dollárnál, és mintegy 10 százalékkal marad el az egy évvel korábbi 22,3 milliárd dollártól.Nyeresége 21,5 százalékkal, 5,5 milliárd dollárra süllyedt. Az egy részvényre jutó nyereség 59 centet tett ki, ez viszont meghaladta az elemzők által várt 55 centet. A nettó kamatbevételek 16 százalékkal csökkentek.A Bank of America 1,56 százalékos mínuszban, 32,5 dolláron nyitott a New York-i tőzsdén. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest az árfolyam 4,9 százalékkal alacsonyabb.(MTI)