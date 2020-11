Újabb fontos pályázatokra készülhetnek a gazdák az elkövetkező hónapokban!

Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapok nem könnyítették meg a hazai termelők életét, számos meglévő és új pályázat igyekszik könnyíteni a korona vírus okozta nehézségeken. Az Agrisol Kft. szakmai csapata listát készített az előttünk álló hónapok fontosabb pályázatairól.

A pandémia ellenére gyümölcsöző időszak vár a magyar gazdákra pályázatok terén. A kormány sok milliárdos mentőcsomagjából kis- és középvállalkozások, őstermelők, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók is részesülhetnek. Az Agrisol kft munkatársai összeállítása segít eligazodni a pályázóknak, hogy pontosan mivel, mikor és mire pályázhatnak. Magyar gazdák figyelem, itt vannak a novembertől benyújtható pályázatok!

Mezőgazdasági kisüzemeket támogató pályázati felhívás: őstermelők, mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, illetve szociális szövetkezetek pályázhatnak. A rendelkezésre álló keretösszeg: 2,5 milliárd forint (15 000 eurónak megfelelő forint összegű átalány támogatásra, 5 évre, melynek kifizetése két részletben történik).

A pályázat benyújtására 2020. november 6. napjától lesz lehetőség, 7 szakaszban egészen 2021. december 17-ig lesz mód.

Részletesebben: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-631-20-mezgazdasgi-kiszemek-tmogatsa-1

Kertészeti üzemek korszerűsítése – VP2-4.1.3-20″ pályázati felhívás: új lehetőség a kertészeti üzemek korszerűsítésére. Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 milliárd forint (a maximális vissza nem térítendő támogatás értéke: 2 milliárd forint). A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20. Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.

Részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-413-20-kertszeti-zemek-korszerstse-1

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztését támogató pályázat: vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet. A rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd forint (a maximális vissza nem térítendő támogatás értéke: 100 millió forint) Bővebben a pályázatról: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-1

A pályázat benyújtásának mérföldkövei:

Első szakasz: 2020. november 2. –2020. november 16.

Második szakasz: 2021. február 3. –2021. február 17.

Harmadik szakasz: 2021. április 6. –2021. április 20.

Negyedik szakasz: 2021. június 3. –2021. június 17.

Ötödik szakasz: 2021. augusztus 3. –2021. augusztus 17.

Hatodik szakasz: 2021. október 4. –2021. október 18.

Hetedik szakasz: 2021. december 3. –2021. december 17.

Ezek mellett érdemes figyelnünk azokra a futó pályázatokra is, amelyek már elkezdődtek, de még az előttünk álló hónapokban is megpályázhatóak.

Csemetekertek gépbeszerzése.

Felhívás az erdészeti csemetekertek versenyképességének fokozására, valamint az innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására. A maximális vissza nem térítendő támogatás értéke: 50 millió forint (a rendelkezésre álló forrás erejéig). A pályázat benyújtásának határideje: szakaszonként valósul meg.

2021 július 20.

részletesebben itt:

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4137-20-csemetekertek-gpbeszerzse

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása. A felhívás az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára biztosít lehetőséget a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében. Rendelkezésre álló keretösszeg: 2,52 milliárd forint (a maximális vissza nem térítendő támogatás értéke: 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év (évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre). A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 30.

részletesebben itt:

(https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1 )

Érdemes megjegyeznünk, hogy fontos változások elé nézünk az előttünk álló ciklusban. A várható szabályozási környezet ugyanis olyan változásokat hozhat a hazai gazdák számára, amelyek teljesítéséhez szemléletváltásra és technológiai fejlesztésekre is szükségük lesz, hívják fel a figyelmet az Agrisol Kft. szakértői, hozzátéve, hogy ez pedig komoly kihívások elé állíthatják a hazai mezőgazdaság szereplőit.

A 2021-től induló ciklusban ugyanis be fognak épülni az Európai Zöld Megállapodásból eredő elvárások is az uniós mezőgazdasági szereplőinek működésébe, ami pedig nem csak új alapokra helyezi majd a tagállamok közösen elfogadott agrárpolitikáját, de azt is jelenti majd a gyakorlatban, hogy a tagállamok gazdáinak nagyobb figyelmet kell majd fordítaniuk az ökogazdálkodási rendszerek fejlesztésére (így például a precíziós gazdálkodásra vagy ökofarmok kialakítására), és azzal is számolniuk kell, hogy az élelmiszer- és egészségvédelem és biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzése mellett, egyre nagyobb figyelem hárul majd az innovációra és a digitalizációra is, éppen úgy mint a klímaváltozás elleni fellépésre vagy a környezetvédelemre. Ez utóbbiak fontosságát az is jelzi, hogy az előre várható támogatások jelentős részét környezet- és klímavédelemre lehet majd felhasználni – teszik hozzá a pályázatíró vállalkozás munkatársai.