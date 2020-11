Új vezető a Liegl&Dachser pécsi telephelyén

A 2020-as év őszén fontos kinevezés történt a logisztikai szolgáltatónál. Koprivanacz Tamás Branch Manager pozícióban folytatja munkásságát a vállalat pécsi telephelyén október elsejétől.

Koprivanacz Tamás a Dachser pécsi kirendeltségének a legújabb vezetője október 1-től. Tamás már több mint 5 éve dolgozik a vállalatnál, kezdetben a Customer Service munkáját segítette, amely során feladatai közé tartozott többek között a fuvarszervezés is. Az elmúlt évek alatt folyamatosan járta meg a vállalati ranglétrát, a tavalyi évben operációs menedzserként koordinálta a folyamatokat, amely után már csak egy lépésre volt a Branch Manager-i kinevezés. Az új pozícióval nagyobb felelősség is jár, Tamás a napi operációban is részt vesz, a pécsi kollégák munkáját irányítja, alvállalkozói és beszállítói kapcsolatokért felel, valamint a többi hazai telephellyel való együttműködést is fenntartja, továbbá felügyeli, hogy a pécsi branch hatékonyan elérje a kitűzött forgalmat és minőségi mutatókat.

Tamás szerint a legnagyobb kihívás a vállalatnál az összetett gyűjtőszállítási rendszer sajátosságaiból és méretéből ered, hogy úgy feleljenek meg a változó ügyféligényeknek, hogy az a belső rendszerükkel kompatibilis legyen. Az új Branch Manager meglátása szerint az idei járványhelyzet teremtett kihívásokat, azonban mind helyi-, mind hálózatszinten sikerült alkalmazkodniuk. ,,A pécsi telephely hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt 2 év során, célkitűzéseink közé tartozik, hogy ez a trend ugyanúgy folytatódjon a jövőben is. 2021-ben a salesre helyezzük majd a hangsúlyt, szeretnénk bővíteni ügyfélkörünket, valamint új, nemzetközi napi járatot indítanánk Pécsről.” – tette hozzá Koprivanacz Tamás.

Tamás munkája mellett 21 éve gördeszkázik, továbbá a Pécsi Extrémsport Egyesület alelnöki posztját tölti be, amely során csapatával fenntartják a helyi pályát, versenyeket és bemutatókat szerveznek.