Új nemzetközi útvonalat indít Zalaegerszegről a Dachser

A közelmúltban a vállalat tovább bővítette szolgáltatási körét, így a Liegl&Dachser további közvetlen járatokat indít zalaegerszegi telephelyéről Strasbourg és Lozornó mellett most már Bad Salzuflen irányába is.

A magyar vidéki telephelyek évek óta kiemelt szerepet játszanak a német székhelyű logisztikai vállalat szállítmányozási hálózatában, amik mostanra pedig már egyre inkább felértékelődnek a megnövekedett ügyféligényeknek köszönhetően. Éppen ezért új útvonalakat alakítottak ki, így a zalaegerszegi telephelyről a 2021-es év kezdetével naponta már három gyűjtőforgalmi járat indul: a franciaországi Strasbourg és a szlovákiai Lozornó mellett most már Bad Salzuflenbe is. Németországban a Dachser 39 telephellyel szolgálja ki ügyfeleit. Ezek közül az egyik telephely Bad Salzuflen, Bielefeld mellett Németország érszaknyugati részén.

„Az új németországi közvetlen járat kialakításánál itt is fontos szempont volt a kedvezőbb futamidő, amire versenyképesebb fuvardíjat tudunk kínálni. Sokkal optimálisabb szempont egy megbízónak, amennyiben azt látja, hogy közvetlen járatot indítunk Németországba, amivel sokkal eladhatóbbá válik a szolgáltatás. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy évről évre képesek vagyunk megújulni és bővíteni tudjuk a szolgáltatásainkat” mondta Nádasi Attila, a Lieglil & Dachser zalaegerszegi telephelyének Branch managere.

A szállítás továbbra is éjszaka zajlik, így a többi magyar telephellyel is jól összekapcsolható, így a tranzitidő egész Magyarországon lerövidülhet. Az új útvonalon is elérhető az entargo termékcsalád (a targospeed, a targoflex, valamint a targofix), az elektronikus úton történő nyomon követés és a szállítás folyamatos online monitorozása is.