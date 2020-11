Új fejezet a Schiller Autó Család történetében: elkezdik egy presztízsmárka forgalmazását egy hatalmas többfunkciós telephelyen

A Schiller Autó Család az egyik legnagyobb név a hazai autós piacon. A cégcsoport életében két olyan változás is bekövetkezik, amely mérföldkőnek számít. Az egyik egy új, közel 90 ezer négyzetméteres telephely létesítése a Váci úton. A másik pedig az első pesti Lexus autószalon megnyitása. Ezekről is kérdeztük Schiller Márkot, a cégcsoport marketingvezetőjét.

A Schiller Autó Család új központi telephelyre költözik, méghozzá egy igen jelentős beruházás keretében. Régóta tervezték ezt a lépést?

A céget lényegében már jó pár éve átvette a cégalapítótól, vagyis nagyapámtól, Schiller Pétertől édesapám, Gábor. Az ő régi álma, hogy a cégcsoport egységei egy nagy, közös telephelyre költöznek. Bár ez most csak részben valósul meg, mégis nagy lépés ebbe az irányba, hiszen központosul és modernizálódik családi vállalkozásunk működése. A beruházás valóban jelentős, hiszen Újpesten, a Váci út 119-es szám alatt, az egykori Hunyadi laktanya 26 ezer négyzetméteres területén és a mellette pluszba vásárolt területeken alakítjuk ki az új telephelyet.

Schiller Péter

Miért volt erre szükség és hol tart a folyamat jelenleg?

A költözésnek prózai oka van: kinőttük eddigi telephelyeinket és szervizeinket. A Renault Schiller, a Dacia Schiller és a Fiat Schiller marad az eddigi helyén, ugyanúgy, ahogy a Schiller Karosszéria Centrum. De ideköltözik négy márkakereskedésünk, a Schiller Opel, Skoda Schiller és a Toyota Schiller. Az épület már szerkezetkész, 2021 nyarán fogunk átköltözni, s megnyitni.

Igen, a vállalatcsoport irányítását és adminisztratív feladatait ellátó irodai, háttértámogató részleg is ideköltözik. Emellett egy több mint ötvenállásos, 7 márkát lefedő márkaszerviz-komplexumot is kialakítunk a létesítményben. Ez a méret egyébként egyedülálló, vagyis Magyarországon ez lesz a legnagyobb egybefüggő autószerviz. A telephely mellett egy használtautó-kereskedést is létesítünk, kb. 300 autóval. A végeredmény egy észak-pesti autósközpont, ami a főváros egész területét és az agglomerációt is kiszolgálja kapacitásával és szolgáltatásaival. Ez azt is jelenti, hogy a cégcsoport jelenlegi, 350 fős dolgozói létszáma 400-ra bővülhet.

Schiller Gábor

A COVID-19 járvány a gazdaság számos szektorát és szereplőjét nehéz helyzetbe hozta. A Schiller Autó Családot mennyire érintették a járványhelyzet gazdasági következményei?

Annak köszönhetően, hogy a cégcsoport több lábon áll, nem kerültünk veszélyeztetett helyzetbe. Az egyes ágazatok közül azonban van, amelyik kis híján összeomlott. Ilyen például a bérautó üzletág, amely korábban 90%-ban a turistákra támaszkodott. Harmadik generációs családi cégként ugyanakkor prioritás nálunk, hogy lehetőleg ne bocsássunk el senkit. Ezt eddig sikerült is megoldani. A járványhelyzet miatt kedvezőtlen helyzetbe került üzletágakból lehetőség szerint átcsoportosítjuk a munkaerőt azokra a területekre, ahol továbbra is változatlan, esetleg növekvő a kereslet.

Az ügyfelek, vásárlók az új helyszínen túl tapasztalnak-e valami különbséget az új telephelyen?

Az eddigiekhez képest kissé a város szélére kerül a Schiller új központja alkalmazkodva a nyugat-európai trendekhez. Ezt számos többletszolgáltatással kompenzáljuk. Nagy hangsúlyt kap az expressz szerviz szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy számos olyan kisebb javítás, karbantartás a helyszínen is megvárható, amire eddig nem volt lehetőség. Emellett a csere- és bérautó szolgáltatásainkat is jelentős mértékben fejleszteni fogjuk. Lakossági és üzleti ügyfeleinknek továbbra is elérhető lesz a már meglévő hozom-viszem szolgáltatásunk is. Széles körű digitális ügyintézést is kínálunk majd, de ennek a részleteit még hadd tartsam a megnyitás előtti pillanatokig titokban.

Schiller Márk

Arra azért lesz lehetőség, hogy ha valaki be szeretne menni a szervizbe, az megnézhesse, pontosan mi történik az autójával?

A márkaszerviz-komplexumunk üzemi területnek minősül, így az előírások tiltják, hogy külsősöket beengedjünk erre a területre. Azonban nincs titkolnivalónk, a folyamatok teljesen transzparensek, ahogy eddig is. Ezért a hét márkaszerviz mindegyikében kialakítunk egy olyan állást, amelynél a tulajdonos webkamerák segítségével egy tableten saját szemével nyomon követheti, hogy mi történik az autójával az ügyfélvárónk komfortjában. Van például olyan bácsi, aki horgász székkel jár hozzánk. Leül az autó egyik oldalán, és figyeli a javítást. Ezután jóval kényelmesebben követheti majd a szervizelés folyamatát, hiszen titkolni valónk nincsen, de elsődleges ügyfeleink és kollégáink biztonsága.

A Schiller név sokak számára összefonódott az Opellel. Mára azonban ez a márka csak egy az önöknél forgalmazott autómárkák közül, a cégcsoport brandje pedig már régóta Schiller Autó Család. Hogyan zajlott ez az átmenet?

Sokan most is azt hiszik, hogy mi vagyunk az Opel kizárólagos hazai importőre, ami nem igaz. De kétségtelen, hogy Opel valóban meghatározó a Schiller Autó Család történetében. A nagyapám irányítása alatt a családi cég 1991-ben vált hivatalos márkakereskedővé. Családi vállalkozásunk 2002-ig volt kizárólagos Opel kereskedő, kiaknázva azt az előnyt is, amit a Szentgotthárdon gyártott Opelek népszerűsége jelentett. Ez tulajdonképpen megalapozta a jelenlegi multibrand cégcsoport létrehozását, amely egyúttal a Schiller Opel korszak végét jelentette. Az Opel azonban nehezen ment bele, hogy más márkákhoz is társítsuk a Schiller nevet. Így volt egy átmeneti időszak, csak nemrég keresztelhettük át a többi márkadivíziónkat is Skoda Schillerre, Toyota Schillerre és így tovább. A Schiller Autó Család tehát tulajdonképpen egy enyrőbrand a különféle, nálunk kapható márkák és igénybe vehető szolgáltatások felett.



Egy új márka forgalmazását is megkezdik az épülő telephelyen. Ez mennyiben újdonság a Schiller Autó Család eddigi profiljához képest?

Így van, itt nyílik Budapest második, azon belül Pest első Lexus autószalonja is. A Lexus révén most jutottunk el oda, hogy az autók területén A-tól Z-ig mindenkit ki tudunk szolgálni mindennel. Vannak európai és ázsiai márkáink, van alsó kategóriás autónk a Daciának és felső kategóriás a Lexusnak köszönhetően. Emellett az autókhoz kapcsolódó szolgáltatások terén is teljes a palettánk. Autószerviz, autóbérlés, flottakezelés, használt és újautó-értékesítés – a Schiller Autó Családnál mindegyik elérhető. A Lexusnak köszönhetően tehát most már valóban feltettük az i-re azt a bizonyos pontot, hiszen az autópiac minden szegmensében jelen vagyunk, az előértékesítést megkezdtük.