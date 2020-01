Új év, új kereskedelempolitika

Számos elemében megújul a kereskedelempolitika, hiszen már államtitkársága is van. Lesz például dugódíj a boltban, tilos lesz a próbafülkében a tükör, vagy éppen a cipőboltban a cipőkanál használata. És segítséget kap a szakszervezet a vasárnapi munkaidő rövidítéséhez. Meg egyebek.

Sikerült elcsípni a legfrissebb kereskedelempolitikai javaslatot, mely gyökeresen átformálja a jelenlegi, sokak szerint begyepesedett rendszert. Érdekes módon a kereskedelempolitikai államtitkárság még nem tud a dologról, de valami biztosan lesz. A legfontosabb változások a következők lehetnek.

munkaerőhiány ellen: dolgozzon a vásárló is

Praktikus megoldás körvonalazódik a bolti munkaerőhiány enyhítésére. Ennek lényege, hogy az élelmiszerboltok csemegepultjainál, ahol leghosszabbak a sorok, sorállás esetében (ha több a vásárló, mint az eladó) minden vásárló köteles kiszolgálni az utána következőt.

A csemegepultosnak ráadásul ezentúl tilos lesz megkérdeznie a vásárlótól azt, hogy lehet-e két dekával több, vagy kevesebb a kért tíz deka parizer. Amennyi, annyi, ne rabolják a többi vásárló idejét.

Tilos lesz a tükör a próbafülkében

A ruházati boltok próbafülkéiben előreláthatóan betiltják a tükrök használatát. A cél az, hogy ne válogasson annyit a vásárló, hanem ha rámegy a ruha, akkor vigye, ő se rabolja mások idejét.

A felpróbált ruhát nem is kell levenni a pénztári fizetéshez, így gyorsabb a kiszolgálás, de a pénztáros a fenékre, vagy az ott elől, középen lógó árcédulát nem fogdoshatja azzal, hogy nem éri el a vonalkód leolvasó. Ilyenkor a vásárlót kell felkérni az árcédula megfelelő szögű és irányú tartására.

Illegetni, billegetni a ruhaboltban az arra kijelölt helyen tudja majd magát a vásárló, ha nagyon szeretné, persze, csak ha már fizetett, de tükör ott sem lesz, nehogy meggondolja magát. Majd kérdezgetheti a körülötte állókat, hogy áll neki a kiválasztott ruci, és abban biztos lehet, bármilyen ronda is, mindenki dicsérni fogja, mert akkor nem áll sorba másikért. A cél pedig a közösségi szellem, az együvé tartozás erősítése is, legalább a ruhaboltban tartson össze mindenki.

Szelfi a boltvezető engedélyével készíthető, akinek nyilván lesz annyi esze, hogy ha valami ócska göncöt sikerült elsóznia, amíg ki nem megy a vásárló, leoltja a villanyt.

fogyasztóvédelem

Higiéniai okokból betiltják a cipőboltokban a cipőkanál használatát. Ha a vásárló cipőkanalat akar használni, akkor a sajátját kell vinnie magával otthonról. Kölcsönadni tilos. A fogyasztóvédők azt tanácsolják, a mutatóujjunkkal próbáljuk segíteni a cipő lábunkra húzását a saroknál. De csak óvatosan, mert egy hirtelen rossz mozdulat balesetet is okozhat.

A fogyasztóvédők azt is javasolják, úgy vegyünk, cipőt, hogy egy papírlapra lerajzoljuk a lábunk lenyomatát és azt illesztjük a cipő talpához, vagy beledugjuk és ha nem gyűrődik össze, akkor jó a cipő mérete. Inkább vegyünk egy számmal nagyobbat, mondják, és tömjük ki puha vattával a cipő orrát, ne lötyögjön. Ezzel a boltosok is egyet értenek, de ők azt is hozzáteszik, hogy ha kicsi a cipő, húzzuk össze a lábujjunkat, így mindegy, mekkora a lábunk, bármilyen cipőt megvehetünk.

vasárnap

A boltok vasárnapi korábbi bezárása érdekében a szakszervezetek kormányzat segítséget kapnak, akik egyébként némiképpen elmaradtak a vásárlók megkérdezésével ebben az ügyben. Elő fogják írni, hogy a vasárnap délután vásárló vásárlók a pénztári fizetés előtt kötelesek legyenek egy keresztrejtvényt megfejteni. A keresztrejtvényeket a szakszervezetek állítják majd össze, minden vasárnapra egy újat, a megoldás pedig az a mondat kell legyen minden rejtvény esetében, hogy “na, érdemes volt pont most idejönnöd?”

Az a vásárló, aki nem tud, vagy nem akar keresztrejtvényt fejteni, csak olyan pénztárban szolgálható ki vasárnap délután, ahol nincs vonalkód leolvasó, és így egyenként kell beütni a termékazonosító kódszámokat. Természetesen ez a vásárló feladata egy erre a célra beállított terminálon, mely a vásárlás végeztével kiírja a “na, ez most jobb, mint rejtvényt fejteni?” szöveget.

pénztári dugódíj

Az önkiszolgáló kasszák terjedésének ösztönzése érdekében a hagyományos pénztárgépeknél bevezetik a pénztári dugódíjat. Ezt akkor kell fizetni, ha a pénztár előtt a négyszáz négyzetméternél kisebb bolt esetében egyszerre ötven vásárlónál több, a négyszáz méternél nagyobb bolt esetében pedig ötnél több áll sorba. Az esetleges uniós aggályokat eloszlatandó, még vizsgálják a javaslat környezetvédelmi hatásait is.

A pénztári dugódíj összegéről még nincs javaslat, de dögös summa várható, hadd pörögjön a bolt.

A fogyasztóvédelem további erősítése érdekében a jövőben a pénztárosnak a visszajárót fejben kell kiszámolnia, elkerülve a pontatlan beütést a pénztárgépbe.

saját bevásárlókosár, bevásárlókocsi

Két legyet ütnek egy csapásra. A boltosok nem győzik tisztán tartani a bevásárlókosarakat, kocsikat, csak a helyet foglalják, vinni, tologatni kell, mert az a fránya vásárló szanaszét hagyja (a bevásárlókocsikba pénzérme helyett újabban ruhagombokat dugdosnak amúgy is). Ezért a jövőben saját bevásárlókosárral és bevásárlókocsival kell menni vásárolni. Lehet majd otthon tisztogatni, a társasházakban a kukák mellett pont elférnek, persze szépen összetolva és lelakatolva.

Bevásárláskor lehet a bevásárlókocsikat vidáman tologatni az utcán, kiskutya, gyerek beleültethető, az ügyesebbek babakocsinak is használhatják, vagy bicikli, vagy autó után köthető (vonórúddal persze, hogy fékezéskor ne csússzon az autónak). De hát a tetőcsomagtartóra is felkötözhető.

környezetvédelem

Na és a másik légy. Így megtiltható a bevásárló reklámtáska és az eladótéri nejlonzacskó. Leméri a kedves vásárló a krumplit és ha akarja, a zsemlére teszi, ha nem akarja, akkor mellé. Ő fogja megenni.

Nincs gond azzal sem így, ha a gyereket a koszos cipőjével beülteti a vásárló a bevásárlókocsiba. A sajátja, a zsemle is, amit a lurkó unalmában rugdos a kosárban.

lesz elállás mindenhol

Hatalmas a potenciál a döntéshozók szemében a webáruházi vásárlásokban. Vizsgálataik során ugyanakkor megállapították, hogy a 14 napos indoklás nélküli elállási idő a webáruházak esetében nagyon igazságtalan a többi boltban vásárlókkal szemben. Ezért elő fogják írni, hogy a hagyományos boltokban is legyen ugyanilyen elállási lehetőség, ha a vásárló meggondolja magát, sőt, a vásárlási kedv fokozása érdekében ez az élelmiszerekre is érvényes lesz. Nem számít majd az sem, hogy a visszavihető élelmiszer fogyasztható-e, vagy nem.

mindent a vásárlóért

A cél a vásárlói elégedettség felpörgetése olyan szintre, hogy a vásárló ne válogasson annyit már a boltban, szórja csak a kis pénzecskéjét, hiszen utána bármit visszavihet.

További segítség a vásárlóknak, hogy nem kötelező pontosan ugyanabba a boltba visszavinni amit vett, amikor meggondolta magát, hanem viheti bármelyik másik boltba, a többit meg majd elintézik egymás között a boltosok. A futárcégek már jelezték ugyan, hogy ilyen terhelést, ami a boltosok egymás közti elszámolgatása révén keletkezne, hiszen vissza kell vinni mindent a helyére, azt nem vállalják, de a boltosok jónak tartják az ötletet.

A boltosok állítólag azzal számolnak ugyanis, hogy ha mindent vissza lehet vinni, akkor az fokozza a vásárlási kedvet, így sokat fognak vásárolni a vásárlók, a nyugtát meg úgyis elhagyják.

De ha mégis nagyon elharapózna a dolog, akkor majd jó lassan csinálják, hátha akkor elmegy tőle a vásárló kedve. Terveik szerint egy pultnál sorban kell állni leadni a nyugtát és egy igazolást adni, egy másik pultnál leellenőrzik a termék hibátlanságát, jegyzőkönyvet is vesznek fel róla, utána egy harmadik pultnál átveszik a portékát, ha addig bírja cérnával a kedves vásárló.

A webáruházakkal szemben annyi különbség azért lesz, hogy a pénzvisszatérítés határideje csak akkor indul, ha a boltos átszállította abba a boltba a visszavitt portékát, ahol a vásárló vette. Ugyebár ugyanis az nem várható el, hogy más boltos fizessen vissza a vásárlónak, mint akitől vette. És ha a boltközi szállítás költsége a vásárlót terhelné, mert ki mást, akkor nagy kalamajkától nem kell tartaniuk a boltosoknak.

Így a boltosok és a költségvetés mindenképpen jól járnak majd, a vásárló pedig úgyis csak addig számít, amíg ki nem fizeti a cechet. A politikusok azzal is érvelnek, hogy a boltos amúgy is sok vacakot rásóz a vásárlóra, most majd valamit visszakap, és a fogyasztóvédelmi tapasztalatok szerint még így is ő fog jobban járni.

vendéglőből is

Sőt, a megfőzött, megsütött étel is visszavihető lesz, ha még nem kanalaztak, vagy nem vágtak bele és persze még nem hűlt ki. Boltos vásárlásnál viszont feltétel lesz az alapanyagok nyugtája mellett a közjegyző előtt hitelesített recept átadása is a vásárló részéről, nehogy valami korábban megrendelt büfés vacakot próbáljon meg a boltosra sózni.

szaktudás

Tovább emelik a bolti kiszolgálás színvonalát. Megengedhetetlen ugyanis az, hogy egy bolti dolgozó ne köszönjön előre a belépő vásárlónak, sőt, vissza se köszönjön, ha az fürgébb nála. Ezért minden bolt köteles egy táncparkettet kialakítani az eladótérben a bejárat mellett, itt köteles a bolti dolgozó köszönteni a vásárlókat. A köszöntésről a pontos szóhasználatot, a bolti dolgozó személyazonosságát és – zárt borítékban – a vásárló személyes adatait is rögzítve, minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőriz majd.

magyar termék

Okulva a sertéshús nemzeti zászlós jelölés várható sikereiből, a jövőben minden egyes polcra kihelyezett árucikken el kell helyezni a származási ország nemzeti zászlaját. De nem ám slendrián módon, vagy éppen kis méretben, hanem legalább zsebkendőnyi nagyságban.

Azért működik majd a magyaros rafinéria itt is. Azt nem engedné meg az uniós jog, hogy egyik uniós nemzet zászlaját, például véletlenül éppen a hazai magyart kitegyék a boltban, a többit meg nem.

Na de arról már nem szól a fáma, hogy milyen irányban helyezzék el a zászlókat. Ezért a magyart a polccal párhuzamosan kell kitűzni, a többit pedig a polcra merőlegesen. Így a kíváncsi vásárlónak fel-alá kell sétálgatnia a pult előtt, milyen országból is vásárol, ha a termék nem magyar.

No, és arról sem szól sok minden, hogy milyen anyagból legyen a zászló. A boltosok már kifundálták, hogy egyes országok zászlaját puha, laza szövetből (hadd lógjon), másokét kemény táblára ragasztva készíttetik el. Lesz ventilátor is, ha jönnének az uniós ellenőrök.

A fogyasztóvédők javaslatára a boltokban zászlóismertetőket kell kihelyezni, segíteni a vásárlót a tájékozódásban, honnan is vásárol. A boltosok szerint ez már teljesen felesleges, a vásárló úgy is csak az árat nézi. A magyar zászlót csak felismeri, a többi meg nem sokat számít, sokszor pedig jobb is, ha nem tudja, milyen.

A származást jelző zászlókat a vásárló igénye esetén rendelkezésére kell bocsátani vásárláskor, önköltségi áron.

kettős minőség

Megállapítást nyert, hogy ha a kettős minőség nem szüntethető meg, akkor legyen minden termék kettős minőségű. Ez nagyon egyszerű feladat, hiszen csak annyit kell tenniük a boltos kereskedőknek, hogy amit árulnak, abból vesznek egy másikat a legközelebbi kínai piacon. Így biztosított a kettős minőség teljes köre.

áruházi reklám

Átalakul az áruházi reklámújságok rendje is. Ezekben eddig ugyanis csak reklámok, termékbemutatók voltak, ingyenesek persze, és jobban fogynak, mint a napilapok.

A döntéshozók, egyetértésben a fogyasztóvédőkkel, hasznosabbá szeretnék tenni a reklámújságokat, hiszen a túlzott shoppingolás káros az egészségre (például a sok zabálástól elhízunk, mondják), és káros a környezetre is (a fölös, vagy elhasználódott cuccokat kidobjuk a szemétbe, a csomagolóanyagokról nem is beszélve, mondják ezt is). A politikusok irigyek is egy kicsit, amikor azt látják, hogy a választási szórólapjuk rögtön a kukában landol, a reklámújságot pedig boldogan lapozgatják a családok.

A jövőben viszont vagy iskolai házi feladat megoldásokat, vagy munkavédelmi előírásokat, vagy társasházi házirendeket, vagy egészséges ételek receptjeit is kell tartalmazniuk, a teljes terjedelem 33%-át kitevő felületen. A cél az, hogy elmenjen a vásárlók kedve a reklámújságok túl szorgos lapozgatásától, aminek környezetvédelmi okai is vannak.

Az egészséges ételek listáján még dolgoznak, de például a rántott hús, töltött paprika, pacalpörkölt, sült kolbász, fánk, pizza, hot dog körül éles vita folyik, mert a vásárlók imádják, a boltosok szerint sincs baj velük, fogynak a hozzávalók szépen, de hát a fogyasztóvédők mindenféle egészségügyi dolgokra mutogatnak. Felvetődött még a népszavazás kérdése is erről, hogy a finom és az egészséges között legyen-e különbség.

(blokkk.com)