Új étteremlánc indul Budapesten

Kantin márkanéven új, prémium irodai étteremhálózat kiépítésébe kezdett Szini Béla, a Pomodoro egyik tulajdonosa közösen Hegyi Attilával, az Albatros Catering és a Pastel étterem tulajdonosával: tavaly nyílt a Váci úti Advance Tower épületében első éttermük, és már készítik elő az újabbat, melyet továbbiak követnek majd. Az irodaépületekben nyíló éttermek helyszíneinek kiválasztásában a VLK Cresa segíti őket. Az első étterem üzleti sikere igazolta: az Y és Z generációhoz tartozó munkavállalók már igénylik és meg is tudják fizetni a jobb minőséget és igényes dizájnt. Ezt a keresletváltozást a munkaerőért versengő vállalatok is figyelembe veszik, amikor irodahelyszínt választanak, illetve az ingatlanfejlesztési projekteket és az üzemeltetői döntéseket is befolyásolja.

Jelentős minőségi változások előtt áll a budapesti irodapiac a bérlőképviselettel foglalkozó VLK Cresa előrejelzése szerint. Ezek kiváltó oka egyrészt az, hogy a tartós gazdasági növekedés hatására megnőtt a kereslet a magasabb minőségi kategóriába sorolt irodák iránt, és az ingatlanfejlesztők is egyre gyakrabban terveznek be prémium kiegészítő szolgáltatásokat készülő projektjeiknél. Másrészt a munkaerőpiacon tapasztalható munkaerőhiány újfajta keresletet teremtett: a munkabér mellett a vonzó irodai környezet az egyik leghatásosabb HR-eszköz lett. Ez utóbbi hatás érezhető az irodaházak által kínált vendéglátói szolgáltatások minőségi fejlődésében. Az első komoly változást az hozta, hogy az ismert kávézóláncok beköltöztek az irodaházakba: csak az elmúlt évben több tucat kávézó nyílt irodaépületen belül. A folyamat következő állomása az étkeztetést fogja átalakítani. Míg korábban a fő szempont az olcsóság volt, így a piacot a menza jellegű gyorséttermek uralták. A reálbérek folyamatos emelkedése, valamint az Y és Z generációkhoz tartozó munkavállalók elvárásai utat nyitottak egy új, prémium szegmens piaci megjelenése előtt – állítja Kalaus Valter, a VLK Cresa magyarországi ügyvezető partnere.

Ezt az új piaci lehetőséget ismerte fel Szini Béla, közösen a nagy múltú catering céggel, amelynek komoly tapasztalata van az üzemi étkeztetés terén. KANTIN márkanéven nyitották meg első irodai prémium étkezdéjüket a Váci út 43. alatti irodaházban 2019 nyarán. Az étterem várakozáson felüli sikere igazolta a tulajdonosok üzleti filozófiáját, így további terjeszkedés mellett döntöttek. 2020 folyamán tervezik nyitni második irodai kantinjukat, melyet a jelenlegi tervek alapján, további három egység követ majd. A terjeszkedés célja egy új étteremhálózat felépítése a következő években.

A KANTIN brand alatt működő irodai éttermek nem árban, hanem az ételek minőségében és a helyiségek igényes kiépítésében versenyeznek a többi irodai vendéglátóval. A tulajdonosok márkáihoz méltó minőségű alapanyagokból készítik az ételeket, és egyszerre kívánják kiszolgálni a gyors üzleti ebédre vágyókat, ugyanakkor menüsorokat is kínálnak azoknak, akik „csak” finomat szeretnének ebédelni. A kínálatban olyan fogások szerepelnek, mint például a sous-vide jércemell paradicsommártással és ruccolás burgonyapürével, görög csirkeburger fetával és tzatzikivel, karottafőzelék sült csirkenyárssal, lazac tormás céklapürével és jázminrizzsel; a desszertek közül pedig a meggyes máktorta vagy a gluténmentes túrótorta. Az éttermek nem csak az olasz konyha remekeit kínálják, hanem vannak bennük wok ételek, vegetáriánus fogások, a nemzetközi és tradicionális magyar konyha ételei, illetve kávézórészleg is.

„A munkavállalók egyre inkább igénylik a prémium minőséget és a vonzó dizájnt. Az üzleti szempontok mellett az is a célunk, hogy minőségi forradalmat indítsunk az irodai vendéglátásban. Az ételekhez használt élelmiszereknél nem ismerünk minőségi kompromisszumot: kizárólag a legjobb alapanyagokat használjuk” – vallja Szini Béla étteremtulajdonos.

„Két olyan csapat állt össze, amely húszéves tapasztalattal rendelkezik a vendéglátás terén. Ez a tudás és piacismeret segíti őket az új étteremlánc felépítésében. Az első étterem volt a teszt, amelynek sikere igazolta üzleti tervüket, így már dolgoznak a második étterem előkészítésén.” – nyilatkozta Losonci György, a VLK Cresa retail ágazatáért felelős szakértője.

Budapesten az elmúlt 3 évben 20 százalékkal nőtt a modern irodaállomány, amely most már meghaladja a 3,6 millió négyzetmétert. A VLK Cresa szakértője szerint a piac eddig tapasztalt növekedése nem áll meg, mert a betervezett fejlesztések alapján a következő három évben évi 150.000-200.000 m2 új irodaterületet adnak majd át. Vagyis 600.000 m2-rel növekszik előreláthatólag a kínálat, ami a jelenlegi összkínálathoz képest további 15 százalékos növekedést is jelenthet. Ezeknél a projekteknél a fejlesztők és az üzemeltetők már figyelembe veszik a megváltozott munkaerőpiacot, és az átalakuló munkavállalói igényeket – állítja Kalaus Valter.

A VLK Cresa-ról

