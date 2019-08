Új és megújuló SPAR szupermarketek a Duna Plázában és Tatabányán

Augusztus végén nyílt meg az üzletlánc két korszerű üzlete. A vállalat modernizációs programja során átalakított áruházak kényelmes környezetben, olyan új kínálattal várják a vásárlókat, mint a kényelmi termékek ételválasztéka, vagy a látványpékség és a salátabár finomságai.

„A SPAR Magyarország üzletfejlesztési koncepciójának középpontjában – az újabb áruházak építése mellett – a régebbi egységek felújítása áll. A visszajelzések szerint a korszerűsített, új szolgáltatásokkal gazdagított üzleteink népszerűbbek a vásárlóink körében. Ezért idén is folytatjuk az áruház-modernizációs programunkat, amelynek során augusztus végére egy tatabányai szupermarketünket építettük át, illetve egy új budapesti üzletet is nyitottunk mintegy 740 millió forintból. Célunk, hogy az üzleteinkben élmény legyen a vásárlás” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Tatabányán, a Sárberki ltp. 514. szám alatt augusztus 22-től várja a vásárlókat a SPAR átalakított áruháza. A 240 millió forintos beruházás során az eladóteret felújították, az aktuális vállalati koncepció szerint történt a belső kialakítás. Így a frissített homlokzatú bejárat után alacsony bútoros zöldség-gyümölcs osztály és újjávarázsolt pékáru-részleg vezet a megváltozott arculatú csemegepultig. A szupermarket új látványpékséggel és grillpulttal bővült. A komfortosabb vásárlói élményt olyan átalakítások is szolgálják, mint a részben újracserélt berendezések, az új hűtők, illetve a zöldség-gyümölcs és pékáru részlegek bútorai, valamint a csemegepult-hátfal. Kényelmi termék- és salátabárhűtőt is kapott az üzlet, és korszerűsítették a pékáruk adagolóit is, a hátulról tölthető tárolók az áttekinthetőbb árukihelyezést és válogatást teszik lehetővé. Mint az összes üzletfelújítás esetében, itt is energiatakarékos és környezetbarát hűtési és világítási technológiákat telepítettek. A tatabányai szupermarketben 18 munkatárs szolgálja ki a vásárlókat.

A Duna Plaza bevásárlóközpont földszintjén lévő új SPAR szupermarket – Budapest XIII. kerület, Váci út 178. – a mintegy 500 millió forintos beruházás révén korszerű és kellemes vásárlói élményt kínál. Az augusztus 29-től látogatható üzletben 28 munkatárs gondoskodik a vevők kiszolgálásáról. A modernizált eladótérben minden berendezés új. A szupermarketben áttekinthetőbb csemegepult fogadja a vevőket, amelyhez a kényelmesebb vásárlást elősegítő, alacsony bútorokkal gazdagodott zöldség-gyümölcs és pékáru részlegen keresztül lehet eljutni. A tetszetősebb megjelenésű bejárat mögött olyan újdonságokat találnak a vásárlók, mint az új látványpékség és a salátabár, a friss kényelmi termékeket kínáló pult, illetve a hátulról feltölthető, látványosabb pékárutároló. Mellettük egy SPAR to Go is helyet kapott, ahol gazdag szendvics-, saláta-, desszert-, friss- és melegétel-kínálatból lehet válogatni. A korszerűsített üzletben alacsony fogyasztású LED–lámpa- és környezetkímélő hűtésrendszer biztosítja a kisebb energiafelhasználást, a vásárlást pedig új bútorzatú önkiszolgáló pénztárak gyorsítják.

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása:

2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 514.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 8:00-13:00

1138 Budapest, Váci út 178. fsz. 3/b (Duna Plaza)

H-P: 7:00-21:00

Szo: 8:00-20:00

V: 9:00-20:00