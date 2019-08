Új állami megrendeléseket kapott a kínai Huawei Csehországban

Újabb állami megrendeléseket kapott a kínai Huawei távközlési cég Csehországban annak ellenére, hogy a cseh kiber- és információbiztonsági ügynökség (NUKIB) tavaly decemberben óva intett a Huawei technológiáinak alkalmazásától.

A Huawei a cseh Huatech partnercégén keresztül megnyerte a pénzügyminisztérium nyilvános pályázatát hálózati elemek szállítására a tárca DWDM optikai adatrendszerének kiszélesítésére. A Lupa.cz hírportál közlése szerint a megrendelés értéke nettó 9,66 millió korona (125,58 millió forint).

A pénzügyminisztérium közölte: tud a NUKIB figyelmeztetéséről, a pályázatokat és a kockázatokat ennek fényében értékelte ki. Az eredménynél a Huawei-Huatech pályázatának ára volt a döntő.

“Olyan technológiáról van szó, amely nem tartozik az infrastruktura legérzékenyebb részéhez” – jegyezte meg Michal Zurovec, a tárca szóvivője a közszolgálati Cseh Televízió érdeklődésére.



A Lupa.cz szerint a pénzügyminisztérium nem az egyetlen cseh állami intézmény, amely a biztonsági figyelmeztetés ellenére továbbra is technológiákat vásárolt a Huaweitől. Példaként a CEZ új adatbankját hozza fel, amelynek egyik tenderét szintén a Huawei-Huatech nyerte. Huawei technológiákat vásárolt a cseh rendőrigazgatóság, az autópályaigazgatóság és a kulturális minisztérium is – írja a portál.Tény az is, hogy korábban néhány cseh intézmény korlátozta a Huawei termékek felhasználását. A Huawei ismételt nyilatkozatai szerint azonban nincsen bizonyíték arra, hogy a cég termékei biztonsági kockázatot jelentenének és a kínai hírszerzést szolgálnák. (MTI)