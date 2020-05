Ugrásszerűen nőtt a bértámogatási program iránti érdeklődés

Ugrásszerűen nőtt a munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma az elmúlt két hétben – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Bodó Sándor elmondta, a program iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés, eddig több mint 7200 vállalkozás adott be pályázatot, ennek eredményeképpen több mint 95 ezer embernek tudtak segíteni abban, hogy a munkahelye megmaradjon.

Dolgozónként – a három hónapos támogatási időszak alatt – átlagosan 167 ezer forint támogatást tudnak biztosítani – közölte.

Az államtitkár elmondta, a legtöbb támogatási igény a feldolgozóiparból, a turizmus-vendéglátásból, a kereskedelmi ágazatból, a gépjárműjavításból, valamint a szállítás-raktározás ágazatból érkezett.

Területileg a legtöbb támogatási igény Fejér, Pest, Győr-Moson-Sopron, valamint Bács-Kiskun megyéből érkezett.

Bodó Sándor kiemelte: a munkahelyvédelmi bértámogatási program lehetőséget biztosít arra, hogy csökkentett munkaidőben tudják foglalkoztatni a munkavállalókat a munkaadók, és három hónapon keresztül állami támogatást vegyenek igénybe.

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás minden vállalati méret esetében megoldás lehet – tette hozzá.



Bodó Sándor a támogatási igényt benyújtó legnagyobb cégekről szólva elmondta, hat olyan vállalkozás van, amely ezer dolgozó fölötti állománnyal vesz részt a programban. Emellett 13 olyan vállalkozás lát lehetőséget a program nyújtotta segítségben, ahol 500-1000 ember dolgozik.Az államtitkár közölte, az elbírálást a kormányhivatalok folyamatosan végzik, 40 ezer munkavállaló esetében már megszületett a pozitív döntés. A támogatást a munkavállalók kapják közvetlen formában és azok a dolgozók, illetve munkaadók, akik vagy amelyek áprilisban beadták a kérelmüket, már megkapták ezt az összeget.Felhívta a figyelmet arra, hogy a kérelmeket továbbra is várják a munka.hu oldalon, ahol részletes tájékoztatást is elérhető.Bodó Sándor közölte, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területét segítő másik program is igen nagy népszerűségnek örvend. Országosan 8700, ezen a területen dolgozó munkavállalót tudtak segíteni. Erre 550 cég pályázott, az általuk igényelt támogatási összeg 6,2 milliárd forint.A beadott kérelmek többsége Budapestről, valamint Pest, Hajdú-Bihar és Csongrád megyéből érkezett. Az igényt benyújtó vállalkozások átlagosan 15-20 embert foglalkoztatnak.A legnagyobb számban továbbra is a kisvállalkozások adnak be kérelmet, de a legnagyobb cégek is élni tudnak a lehetőséggel. Összességében tehát több mint 100 ezer ember segítettek, hogy megmaradjon a munkája – mondta az államtitkár.A foglalkoztatási adatokról szólva közölte: március és április között 50 ezerrel nőtt a regisztrált álláskeresők száma. Április végén ez 330 ezer embert jelentett.A munkahelyteremtő bértámogatási program – mondta – érdemben segíti a regisztrált álláskeresők munkába állását. A programban több mint 80 milliárd forint áll rendelkezésre, és az összegből több mint 70 ezer álláskeresőt tudnak segíteni.Bodó Sándor kifejtette, a támogatás lényege, hogy hat hónapos bértámogatás mellé három hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a vállalkozásoktól. Tehát a programban résztvevőknek kilenc hónapig biztosított az ellátásuk.A támogatott hat hónap alatt a bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 100 százalékát, de legfeljebb 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatóknak. Ez azt jelenti, hogy minden álláskereső elhelyezkedését, munkahelyének megőrzését mintegy havi nettó 112 ezer forinttal támogatják. Mindez lehetővé teszi, hogy kilenc hónap alatt csaknem nettó egymillió forint jövedelemre tegyen szert a munkavállaló – mondta el Bodó Sándor.Hozzátette: a munkáltatónak vállalnia kell, hogy ezen időszak alatt megtartja a pályázat beadásának napján érvényes állományi létszámot.Bodó Sándor közölte: a vállalkozások a Cégkapun keresztül tudnak pályázni, és a területileg illetékes járási hivatalokhoz, Budapesten a kerületi foglalkoztatási osztályokhoz lehet beadni a kérelmeket.Az államtitkár hangsúlyozta: a gazdaságvédelmi intézkedések együttesen megvédik a magyar munkahelyeket, illetve a megszűnők helyébe a remények szerint újat tudnak létrehozni.(MTI)