TÅ±zifaÃ¡tverÃ©s: A kereskedÅ‘k leggyakoribb trÃ¼kkjei

Magyarországon a statisztikák alapján a fával való tüzelés a gázfűtés után a második legkedveltebb fűtési mód. Ennek az oka, hogy a tűzifa ára kedvező, viszont a fűtőértéke kiemelkedően magas. Sajnos emiatt a kereskedők gyakran próbálnak trükközni, ezért jó ha tudatában vagyunk a következő módszereknek.

A tűzifa vásárlásakor az egyik fontos szempont, hogy keményfát vásároljunk. Ilyen a cser, bükk, tölgy és a gyertyán. Ezeknek a fáknak nagyobb a sűrűségük, aminek köszönhetően tovább égnek. A csalók sokszor égert vagy juhart próbálnak eladni keményfa helyett, pedig ezek fűtőértéke jóval alacsonyabb.

A tűzifa másik lényeges tulajdonsága a víztartalma. Míg a frissen vágott fa 40-60% nedvességtartalommal rendelkezik, a jó minőségű tűzifa csupán 15-20% vizet tartalmaz. Ha a tűzifa nedves, a fűtés során elpárolgó nedvesség elnyeli a hőenergia egy nagy részét: minden 10% nedvesség 9% fűtőérték csökkenéssel jár. Érdemes már nyár elején megvásárolni a fát és ősztől száraz helyen tárolni (mobilgarázs vagy fedett fatároló). A rosszabb gazdasági helyzetben levő településeken sajnos sokszor vásárolnak olcsóbb és gyengébb minőségű tűzifát, de a fentiekből következik, hogy a végén rosszabbul járnak.

Tűzifát térfogategységre érdemes vásárolni, ha tömegre kínálnak tűzifát, azzal szintén félrevezetnek. A tűzifa száradása során ugyanis sokat veszít tömegéből.

Mivel Magyarországon nincs törvényi szabályozás a térfogatra történő értékesítés esetén használt mértékegységre, a kereskedők gyakran különböző mértékegységeket alkalmaznak.

Az erdészeti fogalmak szerint a tűzifa mértékegysége az erdei köbméter, melynek mérete 1m x 1m x 1,7m, tehát az egy méteres hosszúságú tűzifa sarangba rakva 1,7 m magas. Ennek a fa szárazanyag tartalma hézagok és kéreg nélkül 1 köbméter. Érdemes olyan kereskedőt választani, ahol garantálják ezt a mennyiséget, például ilyen a fakupac.hu, ahol egyedi gyártású raklapokon, gépi csomagolással kínálnak tűzifát.

Vannak más elterjedt mértékegységek is, például az erdei űrméter, amelyet a sarangba rakott fára használnak. Ezt gyakran alkalmazzák a teherautóról leborított fára is, pedig ez az ömlesztett űrméter. Érdemes odafigyelni: megpróbálhatnak átveri úgy is, hogy köbméternek hívják az így értelmezett mennyiséget!

Ne vásároljunk olyan kereskedőtől sem, aki ömlesztve, leborítva akarja kiszállítani a tűzifát, mivel ennek mennyisége ellenőrizhetetlen, és gyakran jóval kevesebb a megrendeltnél!

A tűzifa árát több tényező is meghatározza: a feldolgozottság foka, a kereslet-kínálati viszonyok, illetve hogy házhozszállítással kérjük-e vagy fatelepen vesszük át. Kezdjünk gyanakodni, ha a tűzifa ára túl alacsony! Számlát minden esetben kérjünk, mert akár az is előfordulhat, hogy a tűzifa lopott, és ennek átvételével magunk is bűncselekményt követünk el.