Túl van a koronavírus nehezén a használtautó-piac: erősödik a kereslet az autóvásárlási kölcsönök iránt is

Júliusban már visszatértek a vevők a használtautó-piacra, ezzel együtt látszik az is, hogy a vásárlásra szánt hitelek iránti érdeklődés is kezd visszatérni a járvány előtti szintre a Bank360.hu adatai szerint.

Több mint 12 ezer használt import személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon júliusban, ami júniushoz képest 13 százalékos, az áprilisi koronavírus miatti mélyponthoz viszonyítva pedig 61 százalékos növekedés a Jóautó.hu és a Datahouse közlése alapján. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest már csak 10 százalékkal marad el az idén júliusi forgalombahelyezés.

Az, hogy a vásárlók már kevésbé tartanak a járvány pénztárcájukra gyakorolt hatásától és vásárolnának, jól látszik a hitelérdeklődéseken is. A Bank360.hu Autóhitel Kalkulátorán végzett vizsgálat szerint az érdeklődés júliusban – bár az előző hónaphoz képest némileg visszaesett – már kezdett közelíteni az egy évvel korábbi szinthez.

“A legkeresettebb autóvásárlásra szánt kölcsönök ma a szabad felhasználású hitelek, amelyek új és használt autó vásárlására egyaránt igényelhetőek, továbbá nem csak a vételár száz százaléka, de a forgalomba állítás költségei is fedezhetők a hitelösszegből. Ráadásul az autó már a vásárláskor a vevő tulajdonába kerül, ellentétben a lízingkonstrukciókkal” – közölte Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője.

Az elemző hozzátette: az önerő, autó- vagy ingatlanfedezet nélküli hiteleket több banknál is lehet már online igényelni. Ez gyors, személyes megjelenés nélküli hitelügyintézést jelent, amely továbbra is fontos biztonsági faktor az ügyfelek számára a járvány első hulláma után.

Ekkora hitelt kerestek a legtöbben júliusban

A Bank360.hu adatai szerint tavaly júliusban a leggyakoribb kalkuláció – azok közül, melyet banki igénylés is követett – 1 millió forintos hitelösszegre vonatkozott 60 hónap futamidővel (az összes eset 14,2 százalékát tették ki). Ezzel szemben idén júliusra már a 72 hónapos, 2 millió forintos konstrukciókat keresték a legtöbbször.





Több kedvező banki ajánlat közül választhat ma az, akinek ekkora hitelösszegre van szüksége: nettó 250 000 forintos jövedelemérkeztetés mellett 72 hónapra 2 millió forintot bőven 10 százalék alatti THM-mel is lehet igényelni a Bank360.hu összehasonlítása szerint. A banki ajánlatok között a teljes futamidőre vetítve 7,86 százalékos THM-mel és az idei év végéig tartó THM-plafon utáni 34 850 forintos törlesztőrészlettel is igényelhetünk hitelt, így a teljes visszafizetendő összeg 2 498 685 forint lesz a futamidő végére. Érdemes persze a további ajánlatokat összehasonlítani a Bank360.hu Személyi Kölcsön Kalkulátorával, hiszen ugyanekkora hitelösszeget hasonló futamidővel és jövedelemérkeztetéssel több mint 45 000 forintos törlesztőrészlettel is találhatnak az ügyfelek, a két kölcsön teljes visszafizetendő összege között a különbség pedig nagyjából 700 000 forint.



A Bank360 Zrt.-ről

A Bank360 közel három éve segíti a lakosságot abban, hogy pénzügyi döntéseikkel teljesen elégedettek legyenek hosszú távon is. A szakportál kalkulátoraival a legfontosabb banki termékeket hasonlíthatjuk össze, az oldalon megjelenő elemzések és bejegyzések pedig a tájékozódást segítik a pénzügyek világában, segítve a tudatos és megfelelő döntést az adott anyagi helyzetben.