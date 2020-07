Trump négy rendeletet írt alá gyógyszerárak csökkentéséről

Donald Trump amerikai elnök négy rendeletet írt alá gyógyszerárak csökkentéséről pénteken a Fehér Házban.

A jogszabályok vényköteles gyógyszerekre vonatkoznak. Az egyik lehetővé teszi olcsóbb gyógyszerek importját is, például Kanadából, egy másik viszont amerikai gyártókat kötelez ármérséklésre több készítmény, köztük az inzulin esetében.

A negyedik elnöki rendelet arra utasít, hogy az idősek orvosi ellátásáról gondoskodó állami Medicare-programnak olyan áron kell vásárolnia gyógyszereket, amilyen áron külföldi országokban is hozzájutnak ezekhez a készítményekhez. Ebben az esetben azonban csakis a gyógyszergyárakkal való egyeztetés után lehet szó csökkentésről.

Trump már korábban is többször tett javaslatot bizonyos vényköteles gyógyszerek árának mérséklésére, ám először írt alá rendeleteket is erről.



“A négy rendelet, amelyet most írok alá, teljesen átstrukturálja a vényköteles gyógyszerek piacát” – fogalmazott az aláírási ünnepségen az elnök.Trump közölte azt is: a legnagyobb gyógyszergyárak vezetői már találkozót kértek, hogy megvitassák, miként lehet csökkenteni a kérdéses gyógyszerárakat.“Majd meglátjuk, hogyan alakulnak ezek az egyeztetések, mi mindenesetre készen állunk a változásokra” – jelentette ki a ceremónián jelen lévő Seema Verma, a Medicare-program vezetője.(MTI)