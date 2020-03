Trump: az Egyesült államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából

Az Egyesült Államok 30 napra felfüggeszt minden beutazást Európából – jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán este a Fehér Ház ovális irodájából sugárzott beszédében.

A koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt utazási tilalom péntek éjféltől lép életbe, de a tiltás nem érinti az Egyesült Királyságból érkező utasokat.

Az elnök elsődlegesen Kínát, majd az Európai Unió országait okolta a vírus gyors elterjedéséért, mert szerinte nem léptek időben és megfelelően. Az új típusú koronavírust “külföldi” vírusnak nevezte, és azt hangoztatta, hogy az Európából érkezett utasok “szórták el a magvát” az Egyesült Államokban kialakult gócpontok fertőzéseinek.

Leszögezte, hogy az amerikai kormány “életmentő lépéseket” tett, amikor a járvány kezdetekor betiltotta az utazásokat Kínából. “Most ugyanezt kell tennünk Európával” – mondta. Hozzáfűzte, hogy Washington folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a helyzet alakulását annak érdekében, hogy esetleg megrövidítse a beutazási tilalom időtartamát.

Donald Trump leszögezte: nem pénzügyi válságról van szó. “Ez csupán egy átmeneti pillanat az időben, s nemzetünk és a világ is együttes erővel túl lesz rajta” – hangoztatta.



Közölte, hogy a szövetségi kormányzat minden szükséges intézkedést meghoz a megbetegedett, karanténba került vagy elővigyázatosságból otthon maradó dolgozók anyagi nehézségeinek enyhítésére, és segíteni fogja a kisvállalkozásokat is. Elmondta, hogy a kisvállalkozásokat alacsony kamatú kölcsönökkel segítik majd, és egyes állampolgárok és vállalatok adóbevallási határidejét három hónappal meghosszabbítják.Megismételte korábbi felhívását a kongresszushoz: arra sürgette a törvényhozókat, hogy minél előbb fogadják el azt a gazdaságélénkítő csomagot, amely a személyi jövedelemadó átmeneti időre szóló csökkentését is tartalmazza. Ez a csomag hivatott enyhíteni a járvány terjedése okozta gazdasági nehézségeket.Trump javasolta az amerikai idősotthonoknak is, hogy átmeneti időre függesszenek fel minden látogatást.Az előzetes sajtóértesülésekkel ellentétben az elnök nem hirdetett az egész országra érvényes egészségügyi szükségállapotot.(MTI)