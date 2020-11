Trükköző kisebbség miatt bűnhődnek a katások

A kisadózók nyolc százaléka miatt bűnhődhet a becsületes kisadózók 30 százaléka jövő évtől – hívja fel a figyelmet a Minősített Könyvelők Egyesületének (MINKE) kutatása. A szervezet szerint az új szabályozás kedvez a feketegazdaság erősödésének. A szervezet álláspontja szerint létezik igazságosabb megoldás.

A koronavírus járvány miatt a legtöbb cég élete mostanában nem könnyű. Azonban tovább borzolja a katás vállalkozások idegeit a 2021-ben életbe lépő új szabályozás, amely szerint a kisadózók megbízóit évi 3 millió forint kifizetés felett 40 százalékos adó fogja terhelni.

Az új szabályok a burkolt munkaviszonyokat akarják felszámolni, ám közben rengeteg olyan céget is sújtanak, amelynél nincs semmiféle visszaélés.

A Minősített Könyvelők Egyesülete októberben felmérést végzett 269 könyvelőiroda megkérdezésével, melyek mintegy 4380 katás vállalkozás viselkedésére látnak rá.

A MINKE felmérése alapján a szigorítás körülbelül a kisadózók 38 százalékát érinti, miközben csak kis részüknél lenne jogos. Az elemzésből az derült ki, hogy mindössze 8 százalék olyan „trükköző” kisadózó lehet, ahol jogos lehet a büntetőadó. A többi 30 százalék, azaz a kisadózók egyharmada bár tisztességesen működik, mégis hátrányos helyzetbe fog kerülni az új szabályok miatt.

„Sajnos borítékolható, hogy ezt a büntetőadót a megbízók sok esetben át fogják hárítani a katás vállalkozásokra. Ez a gyakorlat akár tömegesen is megjelenhet, pedig vélhetően nem ez volt a jogalkotó szándéka – mondta el Harkai István a Minősített Könyvelők Egyesületének (MINKE) elnöke.

Harkai István szerint a változások a fekete-, illetve a szürkegazdaságot erősíthetik. A büntetőadó ugyanis annyira magas, hogy biztos többen meg fogják kockáztatni az elkerülését. Az is elképzelhető, hogy a kiasdózóknál a továbbiakban a 3 millió forint feletti ügyleteknél nem lesz számlaadás.

A könyvelőirodák többsége egyetért a jogalkotó szándékával és a szigorítás céljaival. Például azzal a szigorítással is, hogy egy személynek egy katás jogviszonya lehet. Azonban válaszadók mindössze 7 százaléka tartja elfogadhatónak az új szabályozást, 93 százalékuk szerint a szigorítások igazságtalanok.

A könyvelőirodák véleménye szerint a leplezett munkaviszonyt vissza lehet szorítani úgy is, hogy közben a tisztességes vállalkozások tömegeit nem éri kár. Ehhez a jelenlegi szabályozást javasolják átalakítani – mondta Harkai István.

Ennek keretében célszerű lenne, ha a jelenlegi 3 milliós értékhatárt 5 millió forintra emelnék. De az is megoldást jelenthet, ha a kormányzat plusz adót vagy szigorításokat léptetne életbe az olyan eseteknél, ahol a KATÁ-s vállalkozó egy korábbi munkaadójának számláz. Az is eredményre vezethet, ha a kisadózókat az eddigieknél szigorúbban ellenőrzik. Ez esetben a feltételek sorát, amelyeket be kell tartani, akár ki is lehetne bővíteni. A lehetőségek sorában a tételes havi adó megemelését is érdemes megfontolni.

A felmérés módszertana

A felmérés önkitöltős online kérdőívvel készült. Mintavétel: a felmérésben 269 könyvelőiroda, a Minősített Könyvelők Egyesülétének tagjai kerültek megkérdezésre. Az adatfelvétel ideje: 2020. október. A felmérés nem reprezentatív.

A Minősített Könyvelők Egyesület (MINKE) célja a könyvelők és könyvelő irodák szolgáltatási minőségének, a szakma társadalmi megítélésének javítása. Ennek érdekében minden tagjukat minősítik. A minősítés ma három elemből áll, melyet a szervezet folyamatosan felülvizsgál és fejleszt. Céljuk, hogy a minősítés a magas minőségű szolgáltatás garanciája legyen. A szervezetnek jelenleg 900 tagja van.

A szervezet honlapja: www.minke.hu