Nagy indexveszteséggel fejezték be a hét utolsó napját az európai értékpapírpiacok.

Az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 páneurópai árfolyamindexek 1,64 és 1,67 százalék csökkenést mutattak a kereskedési idő végén, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,45 százalékkal végzett alacsonyabban. A páneurópai indexek a pénteki csökkenéssel együtt is 2,5-3 százalékos nyereséggel fejezik be a hetet, az euróövezeti index pedig 5 százalékossal.

Az árfolyamok a járványellenes intézkedések fokozatos feloldásától remélt gazdasági élénkülést megelőlegező emelkedését felváltott indexcsökkenés az amerikai-kínai politikai feszültség és ennek valószínű negatív piaci és gazdasági hatására vezethető vissza.

Mindezt leginkább a Tui birt-német utazási iroda részvénye által a héten bejárt hullámvasút ábrázolja a legszemléletesebben. A papír 50 százalékos napi árfolyememelkedéssel kezdte és közel 20 százalékos csökkenéssel fejezte be a hetet.



Londonban a még nem hivatalos záróadatok alapján 2,56 százalékkal végzett alacsonyabban pénteken az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,58 százalékkal, a párizsi CAC-40 1,52 százalékkal csökkent. Milánóban 0,92 százalékos, Madridban 1,70 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap.A Renault részvénye közel 7 százalékkal gyengült pénteken az alkalmazottak tíz százalékát érintő létszámcsökkentés és költségmegtakarítási terv bejelentésére.Az olajár csökkent pénteken, az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 0,33 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 35,91 dolláron, a WTI ára 0,06 százalékkal 33,69 dollárra csökkent.A Brent ára a héten 0,5 százalékkal csökkent, de a hó eleje óta 60 százalékos emelkedést ért el. A WTI ára a héten 1 százalékkal csökkent, a hó eleje óta viszont több mint megduplázódott.Az eurót 0,35 százalékkal jegyezték erősebben az európai kereskedési idő végén 1,1115 dolláron, az arany spot ára 0,89 százalékkal emelkedett unciánként 1734,60 dollárra.(MTI)