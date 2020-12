Tőzsdezárás – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

A várakozásokra rácáfoló pozitív kezdés után veszteséggel zárt csütörtökön a vezető európai értékpapírpiacok többsége.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,08 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,30 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,20 százalékkal zárt alacsonyabban csütörtökön.



Londonban 0,53 százalékkal emelkedett zárásra az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,30 százalékkal csökkent, a CAC-40 Párizsban 0,05 százalékkal emelkedett. Milánóban 0,21 százalékos, Madridban 0,66 százalékos indexcsökkenéssel fejezte be a csütörtöki kereskedést a tőzsde.Az európai piacok zárásakor az egyébként veszteséggel kezdő amerikai tőzsdék is vegyesen álltak. A DJIA 0,1 százalék veszteségben, az S&P szinte változatlan értéken, a Nasdaq Composite 0,6 százalékkal pluszban.Az európai tőzsdei árfolyamokat megterhelte, hogy továbbra sem történt előrelépés a Brexit utáni kereskedelmi egyezményről az EU és Nagy-Britannia között.Az EKB kormányzótanácsa csütörtöki monetáris politikai döntéshozó ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatokat és szintén a várakozásokkal összhangban megemelte eszközvásárlási programjának a keretösszegét és futamidejét is.A legnagyobb mértékben a banki papírok gyengültek csütörtökön, az ágazati mutató 3 százalékkal csökkent. Az élelmiszeripari ágazat indexe viszont közel egy százalékkal erősödött.Az olajár emelkedett csütörtökön annak ellenére is, hogy az elmúlt héten a várt 1,4 millió hordós csökkenés helyett tekintélyes mértékben, 15,2 millió hordóval nőttek az amerikai nyersolajkészletek.Az európai piacok zárásakor a Brent nyersolaj ára 4,22 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 50,92 dolláron, a WTI ára pedig 4,44 százalékkal 47,54 dollárra emelkedett.A Brent nyersolaj ára március óta az első alkalommal lépte át az 50 dolláros határt. Az ár áprilisban a koronavírus-válság miatt 20 dollárig zuhant. Az olajár a járvány terjedését visszaszorító védőoltáshoz és az ezzel együtt járó gazdasági fellendüléshez fűzött reményeknek köszönhetően emelkedik.Az eurót 0,30 százalékkal jegyzik erősebben 1,2117 dolláron.Az arany ára a szerdai két és fél százalék esés után csütörtökön tovább csökkent. Az európai piacok zárásakor a spot ára 0,16 százalékkal állt alacsonyabban, unciánként 1836,74 dolláron. Az arany ára a hónap eleje óta két és fél százalékkal emelkedett és 22 százalékkal áll az év eleji szint felett.(MTI)