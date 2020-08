Tőzsdezárás – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Gyenge kezdés és átmeneti erősödés után indexveszteséggel fejezték be a keddi kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

Az európai kereskedési idő végén a páneurópai gyűjtőindexek közül az FTSE EuroFirst 300 index 0,65 százalékos, a Stoxx Europe 600 index pedig 0,67 százalékos veszteséget mutatott, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,63 százalékkal gyengült.

A piacokat leginkább az amerikai-kínai technológiai konfliktus bizonytalanította el kedden. Washington megnehezítette a Huawei kínai távközlésiberendezés-gyártó vállalat hozzáférését amerikai technológiához, valamint fokozta a nyomást a népszerű TikTok közösségi média alkalmazás tulajdonosa, a Bytedance felett.

A még nem hivatalos adatok alapján az európai kereskedési idő végén a londoni FTSE-100 index 0,88 százalékos mínuszban állt, a frankfurti DAX 0,41 százalékkal csökkent, a párizsi CAC-40 pedig 0,83 százalékkal alacsonyabban fejezte be a kereskedést. Milánóban 0,45 százalékos, Madridban 0,68 százalékos indexcsökkenéssel zárt a keddi tőzsdenap.

Az amerikai-kínai feszültség fokozódása bizonytalanná tette a kínai olajkeresleti kilátásokat is, ami az olajár csökkenéséhez vezetett kedden, ámbár az OPEC+ önként vállalt termeléskorlátozásának 97 százalékos betartása júliusban erős alsó támaszt biztosít a túlzott árcsökkenéssel szemben.



Az olajár csökkent, a Brent 0,20 százalékkal állt alacsonyabban az európai kereskedési idő végén, hordónként 45,28 dolláron, a WTI ára pedig 0,75 százalékkal 42,57 dollárra csökkent.Az eurót 0,48 százalékkal jegyzik erősebben 1,1926 dolláron, az eurót 1,1945 felett is jegyezték, ami 2018 májusa óta a legerősebb árfolyama. A dollár árfolyama ötödik egymást követő napja csökkent a főbb devizák kosarával szemben és 92,46 ponton két éve, 2018 júniusa óta a legalacsonyabb szintet érte el.A dollár gyengülése az arany árát is megemelte. Az arany spot ára 0,55 százalékkal 1996,36 dollárra emelkedett unciánként. A spot ár 2015 dolláron egy heti csúcson is járt kedden.(MTI)