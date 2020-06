Tőzsdezárás – Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel fejezték be a hétfői kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

A páneurópai indexek közül az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 0,79 és 0,77 százalék veszteséget mutatott a hétfői kereskedési idő végén, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,86 százalékkal gyengült.

Londonban 0,79 százalékkal csökkent a kereskedési idő végére az FTSE-100 index a még nem hivatalos adatok szerint. Frankfurtban 0,82 százalékkal csökkent a DAX index, a CAC-40 Párizsban 0,68 százalékkal végzett alacsonyabban. Milánóban 0,67 százalékos, Madridban 0,96 százalékos indexcsökkenéssel fejeződött be a hétfői tőzsdenap.

Az árfolyamok a vírusfertőzés ismételt fellángolásától tartva fordultak veszteségbe. A fertőzések számának növekedéséről számoltak be ugyanis Németországban, az Egyesült Államokban és Kínában.



Az olaszországi részvényindexeket külön is megterhelte a miniszterelnök bejelentése a költségvetési mérleghiány várható tovább növekedéséről a korábban tervezett 10,4 százalékhoz képest. Milánóban a Fiat Chrysler részvénye csökkenéssel kezdett, de nyereséggel fejezte be a kereskedést, miután megnyílt az út az állami garanciával nyújtott hitel felvétele előtt a koronavírus-járvány okozta gazdálkodási nehézségek áthidalásához.A párizsi tőzsdén az Air France KLM részvénye négy százalékkal csökkent, a frankfurti tőzsdén a Lufthansa részvénye három százalékkal gyengült, Londonban az IAG légitársasági anyavállalat részvénye öt százalékkal esett, mivel a fertőzések számának növekedése megemelte az utazási korlátozások elhúzódásának a kockázatát.Hasonló okból esett a Carnival üdülőhajózási társaság részvénye is, mivel szeptember végére tolta ki tevékenysége újraindításának a dátumát. Hétfőn a részvény kilenc százalékkal gyengült.Frankfurtban tovább zuhant a könyvelési bonyodalmakba keveredett Wirecard részvénye. Hétfőn 42 százalékkal esett az árfolyam. A múlt héten csütörtökön még 100 dollár felett járó jegyzés hétfőre már 14 dollárra esett.Az arany ára egy havi csúcsot ért el a tőzsdei befektetési kockázatvállalási hajlandóság gyengülésével párhuzamosan, ahogy felmerült annak a veszélye, hogy a fertőzésszámok növekedésével tovább elhúzódnak a korlátozások. Ugyanez fékezte meg átmenetileg hétfőn az olajár emelkedését is, ami az OPEC+ termelési korlátozásának köszönhetően már erősödő pályára helyezkedett.Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 1,20 százalékkal állt magasabban 42,70 dolláron hordónként, a WTI ára pedig 1,28 százalék emelkedést mutatott 40,34 dolláron. Az arany spot ára unciánként 1758,05 dolláron áll 0,80 százalék emelkedéssel, az eurót 0,70 százalékkal jegyzik erősebben 1,1254 dolláron.(MTI)