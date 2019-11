Tőzsdezárás – Veszteségbe fordultak zárásra az európai tőzsdeindexek

Pozitív kezdés után zárásra veszteségbe süllyedtek kedden néhány kivétellel a főbb európai tőzsdék.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 index 0,19 és 0,26 százalék veszteséget mutatott az európai kereskedési idő végén, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,27 százalékkal csökkent.

Londonban a még nem hivatalos záróadatok alapján 0,13 százalék nyereségben állt a kereskedés végén az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,11 százalék emelkedéssel, a párizsi CAC-40 pedig 0,39 százalék csökkenéssel fejezte be a tőzsdenapot. Madridban 0,05 százalékkal, Milánóban 0,54 százalékkal csökkent zárásra a tőzsdei árfolyammutató.

Az árfolyamindexek az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok rendeződése kilátásainak függvényében alakultak kedden. A Stoxx 600 index nap közben 2015 májusa óta nem látott magas szinten is járt.









A kereskedés kezdetén még a kereskedelmi feszültség enyhülése jeleként nyugtázták a piacok, hogy Washington újabb 90 napos felmentést adott a kínai Huawei távközlési technológiai cég amerikai partnereinek alkatrészek beszállításának a tilalma alól. Később azonban a kapcsolatok javulásával szemben támasztott kínai kételyeket idéző médiajelentések hűtötték le a befektetői hangulatot.

Hasonlóképpen alakultak az árfolyamok az amerikai piacokon, is ahol az indexek a kezdeti emelkedés után veszteségbe fordultak. Az európai kereskedési idő végén a részvények többsége már az amerikai piacokon is veszteségben járt néhány, főként technológiai cég kivételével.

Az olaj árát szintén a borúsabbá vált kereskedelmi kilátások terhelték meg: a Brent nyersolaj ára az európai kereskedési idő végén 1,78 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 61,33 dolláron, a WTI ára pedig 2,28 százalékkal 55,84 dollárra csökkent.

Az eurót 0,09 százalékkal jegyzik erősebben 1,1080 dolláron, az arany spot ára 0,13 százalékkal unciánként 1472,66 dollárra emelkedett.(MTI)