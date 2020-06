Tőzsdezárás – Vegyesen zártak a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 156,73 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel, 36 517,17 ponton zárt hétfőn.



A részvénypiac forgalma 11,3 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest.

Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta: a pénteki borús hangulat hatása hétfőn, a nap elején is érződött a részvénypiacokon, Ázsiában inkább eséseket lehetett látni, míg az európai piacok kicsi esés után az irányt keresték.

Az üzletkötő felidézte, hogy az Egyesült Államokban a múlt hét utolsó napján nagyjából 2,5 százalékot estek az indexek. A rossz hangulat oka az volt, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt – ami egyébként újra megjelent Európa egyes országaiban is – legalább 12 államban leállították a nyitási folyamatot, vagy éppenséggel a szigorítás irányába léptek. Szerepe lehetett annak is, hogy Joe Biden népszerűsége egyre magasabb, most már komolyan árazzák, hogy akár meg is nyerheti az elnökválasztást, aminek a várható adóintézkedések miatt nem örülnek a piacok. Hatása lehetetett annak is, hogy egyre jelentősebb cégek bojkottálják hirdetéseikkel a Facebookot, amiért nem tett korábban az álhírek, nemkívánatos tartalmak ellen.



A gyenge kezdés után azonban napközben javult a hangulat, az Egyesült Államokban a Dow Jones a BÉT zárásakor 1,5 százalékos, Európában a német DAX index is 1,3 százalékos pluszban volt. A Dow Jones emelkedésének oka, hogy nagyon jól szerepel a Boeing, miután a héten elkezdődhet a cég 737 MAX típusú gépének az újratesztelése. A másik kedvező hír az volt, hogy májusban jelentősen, a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt a folyamatban lévő használtlakás-értékesítések száma az Egyesült Államokban az áprilishoz képest, 19 százalék helyett mintegy 44 százalékkal, amiben szerepe volt, hogy csökkentek a jelzálogkamatok.A magyar piac a pozitív tartományban zárt. A Mol viszonylag gyengén szerepelt. Az OTP ára a nap elején még 11 070 forintra is esett, délután fél négy körül kezdett emelkedni, lehetséges, hogy a bank folytatta a sajátrészvény-vásárlást – jegyezte meg a vezető üzletkötő. A Richter pluszban zárt, a Magyar Telekom árfolyama esett.A forintnak, amely a múlt heti kamatvágás óta lejtmenetben van, nem volt jó napja, a BÉT zárásakor egy euróért 356,20 forintot is adni kellett.A Mol 13 forinttal, 0,69 százalékkal 1866 forintra gyengült, 1,9 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 160 forinttal, 1,42 százalékkal 11 460 forintra erősödtek, forgalmuk 7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 2,05 százalékkal 382 forintra esett, forgalma 145,8 millió forint volt.A Richter-papírok ára 55 forinttal, 0,84 százalékkal 6630 forintra nőtt, forgalmuk 1,8 milliárd forintot ért el.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3416,07 ponton zárt hétfőn, ez 16,66 pontos, 0,49 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)