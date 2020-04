Tőzsdezárás – Vegyesen zártak a vezető papírok

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 148,09 pontos, 0,45 százalékos emelkedéssel, 32 863,79 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 17,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője elmondta, hogy délelőtt még kedvező volt a befektetői hangulat a magyar piacon, amit a nemzetközi mozgások is támogattak, emelkedtek a vezető papírok. Délutánra azonban megint jött egy profitrealizálási hullám, ami miatt visszatért a negatív tartományba a BUX index, végül enyhe pluszban zárt.

A senior elemző szerint szerdán nem volt nagyobb piacbefolyásoló esemény. Kiemelte ugyanakkor, hogy a jegybank alelnöke, Nagy Márton nyilatkozott, aki elmondta, hogy szükség esetén – nyilván a körülmények függvényében – hajlandóak tovább emelni a betéti kamatszintet, illetve a következő kamatdöntő ülésen fognak dönteni a kedden bejelentett új eszközvásárlási program részleteiről és időzítéséről. Az alelnök beszélt arról is, hogy a jegybank rugalmasan kezeli eszközrendszerét, a forintvolatilitás és a likviditás biztosítása most a prioritásuk, e két szempont alapján cselekszenek – tette hozzá.



A Mol 31 forinttal, 1,62 százalékkal 1941 forintra erősödött, 2,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 15 forinttal, 0,17 százalékkal 8800 forintra csökkent, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,55 százalékkal 360 forintra esett, forgalma 221,9 millió forint volt.A Richter-papírok ára 45 forinttal, 0,71 százalékkal 6400 forintra nőtt, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3247,74 ponton zárt szerdán, ez 43,96 pontos, 1,34 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)