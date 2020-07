Tőzsdezárás – Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

Vegyesen zártak csütörtökön a vezető nyugat-európai tőzsdék, a hangulatot rontotta az amerikai-kínai feszültségek éleződése, a vártnál rosszabb amerikai heti munkanélküliségi adatok, valamint a nyereségek csökkenését mutató vállalati gyorsjelentések is.

A londoni FTSE-100 mutató 0,07 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,01 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,07 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. Milánóban 0,70 százalékkal, Madridban pedig 0,07 százalékkal esett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,05 százalékos, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,03 százalékos pluszban zárt.

Az Egyesült Államok és Kína között a héten éleződtek ki a feszültségek, miután az amerikai igazságügyi minisztérium két kínai férfit azzal vádolt meg, hogy amerikai, európai és ázsiai vállalatok ellen követett el számítógépes támadást részben kínai állami megbízásából, részben saját hasznára. A hackertámadások áldozatai között voltak olyan kutatólaboratóriumok is, amelyek az új típusú koronavírus elleni oltóanyaggal kapcsolatos kísérleteket végeznek. Ezt követően az Egyesült Államok felszólította Kínát, hogy péntek délutánig zárja be houstoni kozulátusát.



Az európai nagyvállalatok közül a Roche svájci gyógyszeripari vállalat 3,13 százalékos mínuszban zárt, miután közölte, hogy nyeresége 5 százalékkal csökkent az első fél évben. A brit-holland Unilever, a világ második legnagyobb márkás fogyasztásicikk-gyártója viszont 7,8 százalékkal drágult, miután bevételei mindössze 0,3 százalékkal estek vissza a második negyedévben, szemben a 4,3 százalékos csökkenést valószínűsítő elemzői várakozásokkal. A Daimler német autógyártó, amely 1,68 milliárd euró veszteséget könyvelhetett el a második negyedévben, 4,26 százalékos pluszban zárt, köszönhetően annak az előrejelzésnek, hogy kezd felprögni a Mercedes-Benz személyautók és kisbuszok forgalma, így az egész évet tekintve a profit emelkedése várható ebben az üzletágban. A francia Publicis reklámügynökség részvénye nyolc százalékkal emelkedett, mivel a vártnál nagyobb nyereségről számolt be.New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,34 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,14 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as index minimális, 0,01 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,43 százalékos mínuszban, 44,10 dolláron, a WTI pedig 0,05 százalékos veszteségben, 41,88 dolláron forgott kora este.Az arany ára immár az ötödik egymást követő kereskedési napon menetel felfelé, kilencéves csúcsra emelkedve, mert a kínai-amerikai feszültségek fokozódása növelte a biztonságos menedéknek számító nemesfém iránti keresletet. Az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánkénti ára 1,34 százalékkal, 1896,78 dollárra nőtt, az augusztusi szállítású aranyé pedig 1,62 százalékkal 1895,15 dollárra kúszott fel a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1610 dollárt adtak, 0,36 százalékkal erősödött az euró.(MTI)