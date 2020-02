A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 21,36 pontos, 0,05 százalékos emelkedéssel, 44 559,95 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint egyértelműen pozitív hangulat volt a tőzsdéken, Európában – egy kis hullámmozgást leszámítva – már a nap elejétől kezdve, de a nap végére a BUX is enyhe pluszba fordult. Megjegyezte, az európai börzéken olyan cégek részvényeinek az ára is emelkedik, amelyekről rosszabb hírek jöttek, így például a Commerzbanké vagy a Deutche Banké. A vezető üzletkötő szerint teljes az optimizmus, aminek nem volt konkrét kiváltó oka.

A magyar piacon a legnagyobb forgalmú papír – 4,2 milliárd forinttal – a Richter volt, megelőzve az OTP-t. A Mol árfolyama meglepetésre csökkent, míg a kinti olajipari cégek – OMW, Shell – esetében napon belül volt egy pozitív fordulat, ez a magyar cég piacán nem következett be.



A devizapiacon a dollár tovább erősödött az euróval szemben, a BÉT zárása előtt 1,09 közelében volt az euró/dollár árfolyam, miközben a forint tovább gyengült, délután öt óra előtt napon belüli mélyponton, 338,55 forinton jegyezték az euróval szemben. Az üzletkötő megjegyezte, egyre többen vélik úgy, hogy az MNB likviditásszűkítő lépései a devizaswap-tendereken keresztül már kevésnek minősülnek ahhoz, hogy a piac higgyen a jegybanknak, komolyabb lépésekre van szükség.A Mol 34 forinttal, 1,29 százalékkal 2600 forintra gyengült, 1,8 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 170 forinttal, 1,16 százalékkal 14 820 forintra erősödtek, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,22 százalékkal 453 forintra nőtt, forgalma 263,1 millió forint volt.A Richter-papírok ára 15 forinttal, 0,22 százalékkal 6870 forintra esett, forgalmuk 4,2 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3655,70 ponton zárt kedden, ez 29,63 pontos, 0,80 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)