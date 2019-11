A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 399,58 pontos, 0,92 százalékos emelkedéssel, 44 053,95 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy az ázsiai piacokat követően Európában is mérsékelt emelkedés rajzolódott ki a hét utolsó kereskedési napján az előző napok gyengesége után.

Komolyabb hatások nem érték a piacokat, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat övező remények támaszt nyújtottak az árfolyamoknak – mondta.

Erre igyekezett rásegíteni Donald Trump amerikai elnök is, aki az amerikai piacnyitás előtt adott interjújában úgy nyilatkozott, hogy közel lehet a megállapodás a két fél között. Ez kisebb lendületet adott az amerikai piacoknak, ám jelenleg inkább vegyes kép látható. Ezzel szemben Európában, így a magyar parketten is még kitart a lendület – tette hozzá az elemző.









A vezető részvények pluszban zártak, a legjobban a Mol teljesített, konkrét hír nem érkezett, így feltehetően a vevőknek a technikai kép volt szimpatikus – jegyezte meg Kocsis Márió.

A Mol 54 forinttal, 1,85 százalékkal 2974 forintra erősödött, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 0,92 százalékkal 14 280 forintra nőtt, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,34 százalékkal 441,50 forintra emelkedett, forgalma 88,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,34 százalékkal 5950 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3983,90 ponton zárt pénteken, ez 14,37 pontos, 0,36 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)