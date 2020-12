Tőzsdezárás – Túlnyomórészt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

London kivételével emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek hétfőn. A hangulatot javította, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió folytatja a tárgyalásokat jövőbeni kapcsolatrendszerük feltételeiről, ami életben tartja a megállapodás megkötéséhez fűzött reményeket jóllehet az év végi határidőig kevesebb mint három hét maradt.

A londoni FTSE 100 index 0,23 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,83 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,37 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,27 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,90 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,44 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,30 százalékkal nőtt, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,52 százalékkal emelkedett.

Londonban a font árfolyamának erősödése, mint mindig, lefelé húzta a blue chipek árfolyamát, de az AstraZeneca gyógyszergyártó közel 6 százalékos árfolyamesése is hozzájárult ahhoz, hogy az FTSE 100 index enyhe mínuszban zárja a napot.

Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. Távozásának napján 11 hónapos, vagyis december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről. Utóbbi elmaradása azt jelentené, hogy Nagy-Britannia és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet általános szabályrendszere alapján folytatódna.

A befektetők optimizmusát fokozták azok a remények, hogy sikerül leszámolni a koronavírus-járvánnyal. Az Egyesült Államokban hétfőn kezdődik el a lakosság széles körű oltása a Pfizer és a BioNtech vakcinájával, míg Nagy-Britanniában már a múlt héten elkezdődött a tömeges oltás.

Németországban szerdán vezetik be és legkorábban január 10-én vonják vissza a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot. Csak az alapvető létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és fel kell függeszteni a közvetlen testi kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat is. A munkaadókat felkérték, hogy a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé az otthoni munkavégzést.



A németországi online kiskereskedelem egyik vezető szereplője, a ruházati termékekre, lábbelikre és kiegészítőkre szakosodott Zalando 6,7 százalékkal, a Delivery Hero, a világ egyik vezető ételkiszállítással foglalkozó vállalata 4,7 százalékkal drágult hétfőn. A DAX index az utóbbi három hét legjobb napját tudhatja maga mögött, amit elemzők azzal magyaráztak, hogy a zárlat rövid távon visszaveti ugyan a gazdaságot, de a károk korlátozottak lesznek, mivel küszöbön áll az oltási kampány indulása.New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékos, az S&P 500-as index 0,37 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,16 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken, mivel a makacs piaci túlkínálat beárnyékolta azokat a reményeket, hogy a járvány visszaszorításával és így az élet normalizálódásával párhuzamosan fellendül a globális olajkereslet.A februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,44 százalékos mínuszban, 49,75 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,49 százalékos veszteségben, 46,34 dolláron forgott háromnegyed hat után.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,75 százalékkal, 1825,16 dollárra, a februári szállítású aranyé pedig 0,85 százalékkal, 1827,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,2145 dollárt adtak, 0,28 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)