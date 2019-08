Tőzsdezárás – Tiszavirág életűnek bizonyult Trump keddi üzenetének árfolyamerősítő hatása

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 585,14 pontos, 1,44 százalékos csökkenéssel, 40 137,22 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: tiszavirág életűnek bizonyult Donald Trump amerikai elnök keddi üzenetének árfolyamerősítő hatása. A részvénypiacokon szerdán komoly eladói hullám alakult ki, miután a recessziós félelmek kerültek a piaci szereplők fókuszába.

Több gyengébb makroadat érkezett egyebek közt az Európai Unióból és Kínából, illetve a kötvénypiacon a hosszú távú hozamok csökkenése is fokozta a recessziós félelmeket. Ennek következtében az európai parketten és az amerikai tőzsdén is egy nagyobb eladói nyomás rajzolódik ki. Ezzel párhuzamosan a BÉT is esett – tette hozzá, kiemelve az OTP több mint 2 százalékos esését.



Kedden megkönnyebbülés követte az utóbbi napok borúlátó befektetői hangulatát, miután az amerikai kormány bejelentette, hogy mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-ére halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését. Szerdán azonban több kedvezőtlen makroadatot is nyilvánosságra hoztak, köztük, hogy jelentősen lassult a gazdasági növekedés az Európai Unióban és az euróövezetben is a második negyedévben. Németország hazai összterméke (GDP) 0,1 százalékkal csökkent az idei második negyedévben az előző három hónaphoz képest, Kínában 17 éves mélypontra esett az ipari termelés növekedésének üteme, és alulmúlta a várakozásokat a kiskereskedelmi forgalom bővülése is.A tőzsdei befektetőket emellett a kötvényhozamok alakulása “ijesztette meg” szerdán. Az amerikai tíz éves hozam ugyanis a két éves hozam alá csökkent, amit tapasztalati alapon recesszió előjelének tekintenek pénzügyi elemzők.A Mol árfolyama 30 forinttal, 1 százalékkal 2970 forintra csökkent, 2 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 2,36 százalékkal 12 400 forintra esett, forgalmuk 6,9 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 420 forintot ért, forgalma 255,8 millió forint volt.A Richter-papírok 48 forinttal, 0,98 százalékkal 4838 forintra gyengültek, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4306,77 ponton zárt szerdán, ez 14,58 pontos, 0,34 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)