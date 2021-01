Tőzsdezárás – Pozitív zárás az európai tőzsdéken

Gyenge kezdésből emelkedésbe fordultak, és mérsékelt nyereséggel zártak hétfőn a főbb európai tőzsdeindexek.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,13 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,21 százalékos, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,11 százalékos nyereséggel fejezte be a hétfői kereskedést.

Az európai befektetői hangulaton nagyot javítottak hétfőn a várakozáson felüli kínai makrogazdasági adatok a kereskedelmi forgalom fellendülésének a reményében. Decemberben az ipari termelés március óta a legnagyobb mértékben, 7,3 százalékkal nőtt éves bázison Kínában. Az ország bruttó hazai terméke pedig 2,3 százalékkal nőtt tavaly, miközben a Világban 2 százalékra, az IMF pedig 1,9 százalékra számított.

Európában szinte egyedüli kivételként London veszteséggel zárt, az FTSE-100 index 0,20 százalékos csökkenéssel fejezte be a napot. A londoni indexek elsősorban az olajipari részvények terhelték meg, valamint a járványvédelmi korlátozások szigorításai is nyomot hagyott a befektetői hangulaton. Az IAG légitársasági holding, az easyJet és az Intercontinental Hotels részvények egy és három százalék között veszítettek az utazási korlátozások szigorítása miatt.

Frankfurtban 0,42 százalékkal emelkedett a DAX index, a párizsi CAC-40 pedig 0,10 százalékkal végzett magasabban. Milánóban 0,51 százalékos, Madridban 0,26 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a hétfői tőzsdenap.

A Stellantis, a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésével létrejött autóipari konszern részvénye hét és fél százalékos erősödéssel debütált hétfőn a milánói és a párizsi tőzsdén.

Az olajár keresleti aggodalmak és a dollár erősödése miatt csökkent hétfőn. Az európai piacok zárásakor a Brent 0,33 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 54,92 dolláron, a WTI ára pedig 0,19 százalékkal 52,32 dollárra csökkent.



A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index hétfőn az európai piacok zárásakor 0,02 százalékkal állt magasabban 90,79 ponton. Az év eleje óta az index egy százalékkal emelkedett, tavaly hét százalékkal csökkent.Az euró árfolyama 1,2077 dolláron változatlanul állt az európai piacok zárásakor.Az arany spot ára 0,54 százalékkal unciánként 1838,35 dollárra emelkedett, bár korábban a nap folyamán 1809,90 dolláron másfél havi mélypontnál is járt.(MTI)