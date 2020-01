TÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s – Nagyot zuhant a Mol

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 338,93 pontos, 0,76 százalékos csökkenéssel, 44 132 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma az átlagosnál magasabb, 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője elmondta: a nap elején nagyobb ijedelem volt a piacokon, miután a Moody’s rontotta Hongkong adósbesorolását, és a befektetők aggódni kezdtek a kínai koronavírus fertőzések gazdasági növekedésre, légiközlekedésre, turizmusra gyakorolt hatása miatt. Később azonban lassan normalizálódott a piac, a DAX index például a mínusz 100 pont után zárás előtt nullán állt, és korábban volt pluszban is.

A magyar piac a nap végére kicsit csökkent, de három papír kimondottan jól teljesített. Az OTP szépen megfordult 14 100 forint körüli technikai szintjéről, és 14 320 forintig jött fel. A Richter “duzzadt az erőtől”, újabb lokális csúcsra emelkedett. A Magyar Telekom ugyan kedden kicsit gyengült, de napok óta szépen lépeget felfelé – jegyezte meg. Az összképet a Mol rontotta jelentősen, melynek árfolyama 3,64 százalékkal, 2700 forintra esett. A vezető üzletkötő szerint a magyar olajpapír piacán komolyabb eladók jelentek meg, közel 6 milliárd forint volt a papír forgalma. Mint megjegyezte, az olajpapírok a napokban külföldön is vesszőfutáson voltak. A Molt eddig tartotta a 2800 forintos erős technikai szint, de most “mint kés a vajban” úgy áthaladt rajta. Kevesebbet esett azonban, mint a napokban a kinti olajpapírok – mondta.



A forint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfői döntése után bekövetkezett erősödés után kedden 335,70-ig gyengült az euróval szemben, majd a nap vége felé visszajött 334,55-ig. Arról, hogy az MNB hétfőn egyik futamidőre sem fogadott el ajánlatot a forintlikviditást nyújtó devizaswap-tenderen, aminek következtében a jegybank által biztosított bankrendszeri többletlikviditás január 22-én 38 milliárd forinttal, 2235 milliárd forintra csökken, úgy vélekedett: ez volt az első olyan lépés az MNB részéről, ami azt jelzi, hogy egy gyorsabb és nagyobb forintgyengülést nem szeretnének tolerálni. Úgy vélte, a gyengülés üteme valószínűleg túl intenzív volt idén, ezért felmerült annak a veszélye, hogy komolyabb pozíciókat is megpróbálnak a befektetők nyitni, amit jobb csírájában elfojtani. Lehet, hogy prevenciós jellege is volt az MNB hétfői döntésének – vélekedett.A Mol 102 forinttal, 3,64 százalékkal 2700 forintra gyengült, 5,9 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 20 forinttal, 0,14 százalékkal 14 320 forintra erősödtek, forgalmuk 6,6 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom ára 1,50 forinttal, 0,33 százalékkal 458 forintra esett, forgalma 216,3 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,45 százalékkal 6700 forintra nőtt, forgalmuk 2,7 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3700,92 ponton zárt kedden, ez 7,60 pontos, 0,20 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)