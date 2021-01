Tőzsdezárás – Nagy veszteséggel zártak az európai tőzsdék

Pozitív kezdésből nagy veszteségbe fordultak hétfőn a főbb európai tőzsdeindexek.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,81 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 0,90 százalékos, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,33 százalékos veszteséggel fejezte be a hétfői kereskedést.

A befektetői hangulatot erősen megterhelte az oltások beszerzésében Európában bekövetkezett késlekedés, ami miatt a gazdasági és közéleti korlátozások elhúzódására kell számítani, és így későbbre tolódhat a remélt fellendülés megindulása is.

Nem javított a tőzsdei hangulaton az sem, hogy a januári német gazdasági hangulatindex a piaci várakozásokra rácáfolva hat hónapos mélypontra esett vissza. Az indexen belül romlott mind az aktuális üzleti kondíciók, mind a hat hónapra előre vonatkozó kilátások megítélése is a gazdasági szereplők körében.

Az árfolyamcsökkenés elsősorban a polgárok szabad mozgásából profitáló ágazatok, az utazási és szabadidős szolgáltatók részvényei gyengültek, bő két százalékkal. Londonban az IAG légitársasági holding részvénye 7,35 százalékkal, az easyJet részvénye 7,19 százalékkal esett. Frankfurtban az MTU Aero Engines repülőgép hajtómű gyártó vállalat részvénye 4,56 százalékkal gyengült, a Continental autóipari alkatrész beszállító és abroncsgyártó vállalaté pedig 3,67 százalékkal csökkent. Párizsban a Valeo részvénye 5,53 százalékkal, az Accor részvénye 5,38 százalékkal, a Societe Generale részvénye 4,59 százalékkal gyengült.

A korlátozásokból is profitálni tudó internetes és technológiai cégek részvényei viszont átlagosan fél százalékkal erősödtek.



Londonban 0,80 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,62 százalékot, a párizsi CAC-40 pedig 1,57 százalékot veszített zárásra. Milánóban 1,59 százalékos, Madridban 1,73 százalékos indexveszteséggel fejeződött be a hétfői tőzsdenap.Az olajár csökkent, az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 0,25 százalékkal állt alacsonyabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 55,11 dolláron, a WTI ára pedig 0,40 százalékkal 52,06 dollárra csökkent.Az eurót 0,33 százalékkal jegyzik alacsonyabban 1,2130 dolláron, az arany spot ára 0,24 százalékkal unciánként 1851,39 dollárra csökkent.(MTI)