Tőzsdezárás – Nagy nyereséggel zártak az európai értékpapírpiacok

Az európai értékpapírpiacok hétfőn pozitív kezdés után nagy indexnyereséggel fejezték be a kereskedést, kompenzálva ezzel az előző heti veszteségeket.

A kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 páneurópai indexek 1,67 és 1,64 százalék nyereséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,56 százalékkal emelkedett. A legnagyobb nyereséget az autóipari ágazat érte el, indexe több mint két és fél százalékkal erősödött.

Az ünnep miatt zárva tartó New York-i tőzsde hétfőn nem tudta átvenni a stafétát Európától.

Londonban 2,32 százalékkal magasabban fejezte be a hétfői kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,89 százalékkal, a CAC-40 Párizsban 1,69 százalékkal erősödött. Milánóban 1,56 százalékos, Madridban 1,28 százalékos indexemelkedéssel fejezte be a hétfői kereskedést a tőzsde.

Az olajár csökkent hétfőn. Az európai kereskedési idő végén a Brent 1,20 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben hordónként 42,15 dolláron, a WTI ára pedig 1,38 százalékkal 39,22 dollárra csökkent. A Brent ára hétfőn 41,71 dolláron, ötheti mélyponton is járt, a WTI pedig 38,75 dolláron kéthavi mélypontot ért el.



Az olajpiacot a koronavírus-fertőzések számának növekedése miatt keresleti aggodalmak terhelik. Hétfőn hozzájárult az árcsökkenéshez az is, hogy Szaúd-Arábia az amerikai vevőknek hat hónapja az első alkalommal, az ázsiai vevőknek pedig május óta a legnagyobb mértékben csökkentette az Arab Light olajtípus árát.Az eurót 0,13 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1822 dolláron, az arany spot ára 0,24 százalékkal unciánként 1929,28 dollárra csökkent.(MTI)