Tőzsdezárás – Nagy árfolyamvesztés az európai tőzsdéken

Pozitív kezdésből mély veszteségbe fordultak szerdán zárásra a főbb európai tőzsdeindexek.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és a Stoxx Europe 600 páneurópai indexek 1,81 és 1,94 százalék veszteséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 2,15 százalékkal esett.

Londonban 1,53 százalék veszteséggel fejezte be a szerdai kereskedést az FTSE-100 index a még nem hivatalos záróadatok szerint. Frankfurtban 2,25 százalékkal esett a DAX index, a CAC-40 Párizsban pedig 2,22 százalékkal végzett alacsonyabban. Madridban 1,95 százalék, Milánóban 2,51 százalék indexveszteséggel zárt szerdán a tőzsde.

Nem tett jót szerdán az európai tőzsdéken a befektetői aktivitásnak a legnagyobb európai nemzetgazdaság, a németországi bruttó hazai termék második negyedévi csökkenését mutató statisztikai jelentés. Az euróövezeti GDP is az első negyedévi 0,4 százaléknál szerényebb mértékben, 0,2 százalékkal növekedett a második negyedévben.



A tőzsdei befektetőket emellett világszerte az amerikai kötvényhozamok alakulása is meglepte szerdán. A tíz éves hozam ugyanis a két éves hozam alá csökkent, amit tapasztalati alapon recesszió előjelének tekintenek pénzügyi elemzők. Öt alkalommal került sor hasonló fejleményre 1978 óta és mind az öt esetben recesszió következett be, bár a Credit Suisse elemzése szerint jelentős, átlagban 22 havi késéssel. A legutóbbi hasonló eset 2005 decemberében volt, két évvel a válság előtt.Az amerikai kötvényhozamok csökkenését az európai kötvényhozamok is tükrözték: rekordalacsony hozamok alakultak ki a német 10 és 30 éves kötvényeknél és a francia 10 éves kötvényeknél. A brit kötvényeknél pedig az amerikaihoz hasonló helyzet alakult ki, tíz éve első alkalommal.A visszafogott tőzsdei aktivitáshoz az amerikai-kínai kereskedelmi ellentétek világgazdasági hatásával kapcsolatos befektetői aggodalmak is hozzájárultak, amit a legfrissebb kínai makrogazdasági adatok is alátámasztottak. A szerdán publikált statisztikák szerint tizenhét éves mélypontra esett az ipari termelés növekedésének üteme, és alulmúlta a várakozásokat a kiskereskedelmi forgalom bővülése is Kínában júliusban. Az ipari termelés 4,8 százalékkal növekedett júliusban a tavalyi év azonos hónapjához képest, miközben elemzők 5,8 százalékos bővülést vártak a júniusi 6,3 százalék után.A világgazdasági recessziós aggodalmak rántották mélybe szerdán a világpiaci olajárat is. A Brent nyersolaj ára hordónként 58,58 dolláron 4,44 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben az európai kereskedési idő végén, a WTI ára pedig 4,80 százalékkal 54,36 dollárra csökkent.A kockázatos időkben értékőrző befektetési eszközként játszott szerepének köszönhetően az arany ára szerdán erősödéssel ellentételezte az előző napi két százalékos esését. A hét elején az arany ára hat éves csúcsot érintett. A spot ár szerdán 1,16 százalékkal unciánként 1518,78 dollárra, a legközelebbi határidős jegyzés 1,01 százalékkal 1529,35 dollárra emelkedett.Az eurót 0,21 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1145 dolláron.(MTI)