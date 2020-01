Tőzsdezárás – London kivételével csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

London kivételével enyhe csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.

A londoni FTSE-100 mutató 0,39 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,24 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,02 százalékos mínuszban zárt. Milánóban 0,52 százalékkal, Madridban pedig 0,31 százalékkal csökkent az irányadó mutató.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,18 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,26 százalékkal esett.

New Yorkban mindhárom irányadó tőzsdeindex történelmi csúcsának közelében mozgott a hétfői kereskedés során. Az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,18 százalékos, az S&P 500-as index 0,40 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,55 százalékos pluszban állt.

A nagy tőkeértékű technológiai és internetes vállalatok, így az Apple, a Facebook, a Microsoft és az Amazon árfolyamának emelkedése hajtotta hétfőn is az indexeket. A Google anyavállalata, az Alphabet jó úton halad afelé, hogy a tőzsdén jegyzett amerikai vállalatok közül negyedikként elérje az egymilliárd dollárt a piaci tőkeértéke.



A közel-keleti feszültség csökkenése, valamint az amerikai-kínai kereskedelmi részmegállapodás szerdára tervezett aláírása erősítette a befektetők kockázatvállalási kedvét. Európában azonban az autóipari vállalatok gyengülése több mint ellensúlyozta az optimizmust annak nyomán, hogy Kínában az autógyártók szakmai képviseleti szervezete (CAAM) ismét jelezte, idén már a harmadik egymást követő évben csökkenhetnek az autóeladások.A nap egyik veszteseként a francia Renault 2,82 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést a párizsi tőzsdén, árfolyama hatéves mélyponton is járt arra a sajtóértesülésre, hogy a Nissan japán autógyártó felgyorsította a Renault-tól való elszakadás titkos tervezési folyamatát.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A márciusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,00 százalékos mínuszban, 64,33 dolláron, a februári szállítású WTI pedig 1,17 százalékos veszteségben, 58,35 dolláron forgott este hat óra körül.A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,45 százalékkal, 1553,05 dollárra süllyedt.Egy euróért 1,1140 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,18 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.(MTI)