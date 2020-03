Tőzsdezárás – Közel 12 százalékkal zuhant a BUX, több mint 17 százalékkal az OTP

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4218,35 pontos, 11,55 százalékos csökkenéssel, 32 317,89 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma kiemelkedően magas, 35,6 milliárd forint volt, a vezető részvények jelentősen gyengültek az előző napi záráshoz képest, közülük is kiemelkedően az OTP, amely több mint 17 százalékkal esett.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta, igazi “vírusfertőzést” kaptak a piacok, az ázsiai tőzsdék után az európai börzéken is komoly esések voltak, és az amerikai indexek is jelentős negatív tartományban voltak a magyar piac zárásakor. A nemzetközi hatások alól a hazai parkett sem tudta kivonni magát, a BUX index több mint 10 százalékkal csökkent, valamennyi nagy papír jelentősen esett a koronavírus terjedésével kapcsolatos félelmek miatt. Az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése sem tudott érdemi változást hozni az irányban – tette hozzá.

Az EKB csütörtöki ülésén a piacok nagy meglepetésére nem változtatott az irányadó kamaton, ugyanakkor gazdaságélénkítő intézkedésről döntött. Ideiglenesen hosszabb lejáratú refinanszírozási programot indít, és az év végéig ideiglenesen 120 milliárd euróra növeli nettó eszközvásárlási programját (APP). Az EKB a koronavírus hatásai miatt rontotta az euróövezet gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, az ideit az eddigi 1,1 százalékról 0,8 százalékra, a jövő évit pedig 1,4 százalékról 1,3 százalékra.



A Mol árfolyama 120 forinttal, 6,26 százalékkal 1796 forintra csökkent, 4,5 milliárd forintos forgalomban, napi minimuma 1706 forint, napi maximuma 1903 forint volt.Az OTP-részvények ára 2035 forinttal, 17,20 százalékkal 9795 forintra esett, forgalmuk 21,6 milliárd forintot tett ki. A bankrészvényekkel 9750 és 10 900 forint között kereskedtek, végül napi mélypontjuk közelében zártak.A Magyar Telekom 34,50 forinttal, 9,18 százalékkal 341,50 forintra gyengült, 335 forintos napi mélypontjához közel zárt, de 365 forinton is forgott, forgalma 1,1 milliárd forint volt.A Richter-papírok árfolyama 595 forinttal, 9,15 százalékkal 5910 forintra csökkent – nap közben 5570 és 6425 forinton is járt -, forgalmuk 7 milliárd forintot ért el.Más papírok is érzékeny veszteségeket szenvedtek el, az Appeninn 14 százalékkal, az Opus 7,01 százalékkal, az AutoWallis 7,50 százalékkal, a CIG Pannonia 12,03 százalékkal, a 4iG 4,11 százalékkal esett.A Masterplast árfolyama – amely csütörtökön bejelentette, hogy megvásárol egy németországi üzemet – 30 forinttal, 4,76 százalékkal emelkedett.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2662,11 ponton zárt csütörtökön, ez 158,42 pontos, 5,62 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)