Tőzsdezárás – Kedvezően hatott a részvénypiacokra a Fed kamatcsökkentési szándékának jelzése

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 250,34 pontos, 0,62 százalékos emelkedéssel, 40 577,79 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt. A vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest, a legnagyobb mértékben az OTP, közel másfél százalékkal.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta: a nap eseménye az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnökének kongresszusi meghallgatása volt. Jerome Powell meghallgatásán olyan üzenetek hangzottak el, amelyek azt mutatják, hogy hamarosan – akár már júliusban – kamatot vághat az amerikai jegybank. Ennek elsődleges oka a növekedési, illetve az inflációs kilátások bizonytalansága, a beérkező adatok alapján aggódnak egy picit az amerikai gazdaság állapota miatt – mondta az elemző.



Hozzátette, az elhangzottak főleg az Egyesült Államokban javították a nemzetközi befektetői hangulatot, de az európai piacokra is hatást gyakorolt. Jót tett a részvénypiacoknak, a dollár gyengült, utóbbi miatt pedig átmenetileg erősödött a forint is.Jerome Powell megfogalmazása szerint a világkereskedelmi ellentétek eszkalálódása miatt kialakult bizonytalanság és a világgazdasági növekedés ütemével szemben felmerült aggodalmak kételyeket támasztanak az Egyesült Államok növekedési kilátásaival szemben is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Fed inflációs céljától elmaradó áremelkedés is a gazdaságösztönző célú monetáris lazítás szükségessége mellett szól.A Mol 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2962 forintra gyengült, 3,5 milliárd forintos forgalomban.Az OTP részvények 180 forinttal, 1,49 százalékkal 12 270 forintra erősödtek, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom ára 0,50 forinttal, 0,12 százalékkal 425 forintra nőtt, forgalma 158,8 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,20 százalékkal 5110 forintra emelkedett, forgalmuk 668,8 millió forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4433,63 ponton zárt szerdán, ez 1,22 pontos, 0,03 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)