Tőzsdezárás – Három havi csúcsra emelkedtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek

Jelentős emelkedéssel, három havi csúcsra kúsztak fel a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek pénteken, nagy volt a kereslet a koronavírus-járvány miatt korábban drasztikus mértékű árfolyamcsökkenést elszenvedő bankok, utazási irodák és autógyártók iránt, miután egyre több jel mutatja, hogy a világgazdaság kezd magához térni.

A londoni FTSE-100 mutató 2,25 százalékos, a frankfurti DAX-index 3,36 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 3,71 százalékos pluszban zárt. Milánóban 2,82 százalékkal, Madridban pedig 4,04 százalékkal emelkedett az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,48 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 2,47 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 3,76 százalékkal kúszott feljebb.

A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as mutató 375,32 ponton fejezte be a kereskedést, 7,12 százalékkal nőtt a múlt péntekhez képest. A legnagyobb piaci tőkeértékkel és legnagyobb forgalommal rendelkező ötven európai vállalat árfolyamának változását tükröző index, az EuroStoxx50 értéke 7,6 százalékkal nőtt egy hét alatt, a 2008-as pénzügyi válság óta a legjobb hetet zárta.



A frankfurti DAX-index már csak 6,7 százalékra áll a február közepén elért történelmi rekordértékéhez képest. A Bank of America elemzőinek előrejelzése szerint az európai részvények árfolyama 10 százalékkal emelkedhet szeptember végéig a gazdaság fellendülését valószínűsítő várakozásokra.Az idegenforgalom feléledésébe vetett reményeknek köszönhetően a British Airways légitársaság anyavállalata, az IAG 13,6 százalékkal, míg az EasyJet, a Lufthansa és az Air France 5,5 és 12,5 százalék közötti mértékben drágult. Az Airbus repülőgépgyártó árfolyama több mint 12 százalékkal ugrott meg, miután a Qantas ausztrál légitársaság bejelentette, hogy reaktiválja repülőgép-vásárlási tervét.A héten túlsúlyban voltak a vásárlók a tőzsdéken, miután szerte a világban folytatódott a járvány elleni intézkedések lazítása, az élet normalizálása. Növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a széleskörű fiskális intézkedésekhez fűzött remények, valamint az is, hogy az Európai Központi Bank a vártnál nagyobb értékű gazdaságösztönző csomaggal rukkolt elő csütörtökön.Erős lökést adott a kereskedésnek a tengerentúlon és Európában is, hogy váratlanul jó adat érkezett az amerikai munkaerőpiacről. Májusban már 2,5 millióval emelkedett a foglalkoztatottak száma, miközben elemzők nyolcmilliós csökkenésre számítottak. A munkanélküliségi ráta az előző havi 14,7 százalékról 13,3 százalékra mérséklődött.New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 3,87 százalékos, az S&P 500-as index 3,07 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 2,16 százalékos pluszban állt.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik azokra a reményekre, hogy a nagy olajexportáló országok szövetsége, élén Szaúd-Arábiával és Oroszországgal, szombaton meghosszabbítja a kitermelés május-júniusra tervezett napi 9,7 millió hordós csökkentését.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 5,28 százalékos pluszban, 42,10 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 5,21 százalékos nyereségben, 39,36 dolláron forgott kora este, háromnegyed hat körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1,90 százalékkal, 1677,98 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 2,63 százalékkal 1681,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1305 dollárt adtak, 0,27 százalékkal gyengült az euró.(MTI)