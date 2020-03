TÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s – GyengÃ¼ltek a vezetÅ‘ rÃ©szvÃ©nyek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 778,88 pontos, 2,41 százalékos csökkenéssel, 31 525,60 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint a piacok túl vannak a pánikon. A nap elején volt némi csökkenés, ami Európában pluszba ment ment át, a magyar piac ugyanakkor a nap végére is mínuszban maradt. A vezető üzletkötő úgy véli, a nagy horderejű lépésekkel – mint például az országhatár lezárása – az esések nagyobb része már megtörtént.

A piac már kevésbé hektikus, mint eddig, nincsenek nagy csökkenések, Európában most már vannak – ha nem is emelkedő napok – napon belüli emelkedő periódusok. A hosszú ideig felülteljesítő magyar piac azonban most átváltott a másik irányba: az OTP 9815 forintra esett, de 9500 forint is volt az alja, a Molnak 1600 forint volt a minimuma – igaz, volt 1749 is -, és a korábbi “üdvöske”, a Richter árfolyama szintén csökkent – mondta.



A forint sem tudott érdemben javulni, a BÉT zárása előtt 346,70 forinton állt az euróval szemben. Úgy vélte, a nemzeti fizetőeszköz árfolyamának újabb és újabb történelmi mélypontra süllyedése is mutatja a magyar eszközökkel szembeni bizalmatlanságot, az inflációval szembeni küzdelem kapcsán ugyanis voltak bizonyos várakozások, a jegybank pedig ehhez képest ahol tud, lazít – jegyezte meg.A Mol árfolyama 30 forinttal, 1,74 százalékkal 1690 forintra csökkent, 3,2 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 385 forinttal, 3,77 százalékkal 9815 forintra esett, forgalmuk 16 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 20 forinttal, 5,35 százalékkal 354 forintra gyengült, forgalma 693,1 millió forint volt.A Richter-papírok ára 55 forinttal, 0,97 százalékkal 5635 forintra csökkent, forgalmuk 5 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2553,27 ponton zárt kedden, ez 16,84 pontos, 0,66 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)