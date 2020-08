Tőzsdezárás – Gyengült a BUX, negatív volt a befektetői hangulat

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 164,99 pontos, 0,45 százalékos csökkenéssel, 36 591,83 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 5,9 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a vártnál is rosszabbak lettek a második negyedévi magyar GDP-adatok, azonban a nemzetközi befektetői hangulat is kedvezőtlen volt, elsősorban a koronavírus-járvány gyorsuló terjedése miatt, a spanyol és a francia helyzet aggasztja a befektetőket. Ugyanakkor délután pozitív korrekció volt, amely elsősorban az OTP árfolyamemelkedésének volt köszönhető.

Nagyon alacsony volt a forgalom a hét utolsó kereskedési napján. A vezető részvények közül minimális csökkenéssel zárt az OTP, továbbra is folytatja a saját részvény vásárlási programot. A Mol és a Magyar Telekom esetében piacmozgató hír nem érkezett, illetve a Richternél sem, utóbbit inkább technikai jellegű mozgások jellemezték, illetve a nemzetközi hangulat által vezérelt kisebb eladások – tette hozzá.

Piaczárást követően két hitelminősítő is felülvizsgálhatja Magyarország adósbesorolását, a Fitch Ratings és a Standard&Poor’s. Az elemző nem számít változtatásra, bár az S&P -től nem kizárt a kilátásrontás, de ennek minimális az esélye. Tehát, vagy nem is vizsgálják az adósbesorolást, vagy változatlanul hagyják a jenlegi BBB osztályzatot stabil kilátással – fűzte hozzá.



A Mol 15 forinttal, 0,84 százalékkal 1770 forintra csökkent, 633,7 millió forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,27 százalékkal 11 070 forintra csökkent, forgalmuk 3,1 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,26 százalékkal 383 forintra gyengült, forgalma 24,0 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,41 százalékkal 7200 forintra csökkentette értékét, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3592 ponton zárt pénteken, ez 17,29 pontos, 0,48 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)