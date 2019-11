A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 275,99 pontos, 0,63 százalékos csökkenéssel, 43 216,34 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a magyar tőzsde gyengén teljesített, főleg a Mol és az OTP esése miatt.

Hozzátette, egész Európában eléggé rossz volt a hangulat, a német DAX index is közel fél százalékkal, a francia index 0,2 százalékkal csökkent. Az amerikai piacon a vezető elemző szerint iránykeresést látni, míg reggel enyhe mínuszban voltak a tőzsdék, a BÉT zárása előtt a Dow Jones index már enyhe pluszban, a többi index mínuszban volt. Kockázatkerülés jellemző a piacokon, ami megszenvedett a magyar tőzsde is – mondta.









Kiemelte továbbá, hogy a nemzeti fizetőeszköz benézett 335 forint alá is a reggeli kereskedésben, a BÉT zárása előtt 334,70 forint körül volt az euróval szemben.

A Mol árfolyama 62 forinttal, 2,01 százalékkal 3016 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,58 százalékkal 13 750 forintra esett, forgalmuk 3,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 440 forintra gyengült, forgalma 409,9 millió forint volt.

A Richter-papírok 35 forinttal, 0,62 százalékkal 5720 forintra erősödtek, forgalmuk 2,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3976,29 ponton zárt szerdán, ez 24,63 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)