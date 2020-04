TÅ‘zsdezÃ¡rÃ¡s – FÅ‘kÃ©pp a Mol hÃºzta le a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 245,93 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel, 32 927,47 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 12,3 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: az, hogy a BÉT pirosban fejezte be a kereskedést, nagyrészt a Mol gyenge teljesítménye miatt történt, amely több mint 3 százalékkal esett. Az olajpiacon “történelmi beszakadás” történt, a WTI olaj azonnali jegyzése 11 dollár alatt is volt, de a későbbi olajleszállítások is 8-9 százalékos csökkenést mutatnak. Ez a Mol árfolyamán is meglátszik – mutatott rá.

A többi vezető részvény közül az OTP enyhén emelkedett, a Richter 1 százalék feletti pluszban, míg a Magyar Telekom 1 százalék feletti mínuszban zárt. Hozzátette, a részvények hétfőn elég nagy utat jártak be, voltak pluszban és mínuszban is, aminek a vége a budapesti börzén kis mínusz lett.

A vezető elemző szerint Európában is hasonló képet látni, annyi különbséggel, hogy az európai értéktőzsdék várhatóan enyhe pluszban fejezhetik be a kereskedést. A DAX index közel 0,1 százalékkal, a francia index ennél kicsivel többet emelkedett – mondta. Török Lajos szerint reggel az európai piacokon is elég jó hangulat volt, az amerikai nyitás környékén azonban elromlott a hangulat, a nap végére sikerült enyhe zöldbe visszakapaszkodni.



Az amerikai piacon jelentősebb mínuszokkal kezdődött a kereskedés, a BÉT zárása előtt azonban a Nasdaq visszakorrigált közel nullára, az S&P 500 0,6 százalékkal, míg a Down Jones index 1 százalékkal csökkent. Ennek fő oka az olajcégek nagyon gyenge teljesítménye, 4 százalék feletti esések voltak, de volt olyan cég, amelynek az árfolyama 8 százalékkal csökkent. Emellett a United Airlines a légitársaságok közül elsőként kiadott egy profitfigyelmeztetést, amely szerint 2,1 milliárd dolláros veszteséget szenvedhettek el az első negyedévben, ami jó becslést adhat arra, hogy az egész iparágat tekintve mekkora veszteségekről lehet beszélni.A forint piacán gyengülést látni, a BÉT zárása előtt 353 forint fölött jegyezték a forintot az euróval szemben, de az iránykeresés volt a jellemző.A Mol 66 forinttal, 3,18 százalékkal 2010 forintra gyengült, 1,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 15 forinttal, 0,18 százalékkal 8490 forintra erősödtek, forgalmuk 5,8 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,34 százalékkal 367,50 forintra esett, forgalma 160,1 millió forint volt.A Richter-papírok ára 70 forinttal, 1,09 százalékkal 6500 forintra nőtt, forgalmuk 3,9 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3155,29 ponton zárt hétfőn, ez 56,22 pontos, 1,75 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)