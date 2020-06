Tőzsdezáras – Felülteljesítő volt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 212,51 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 38 198,17 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 15,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint elég mozgalmas napja volt a magyar tőzsdének, az átlagosnál magasabb forgalommal felülteljesítette európai társait. A BUX 0,6 százalékos emelkedésével szemben a DAX index enyhe mínuszban fejezheti be a napot, és a francia index is 0,5 százalékkal csökkent – mondta.

A magyar blue chipek közül a Mol volt a legerősebb, ami a vezető elemző szerint azért érdekes, mert az olajár a nap folyamán jelentősen csökkent, miután kiderült, hogy Szaúd-Arábia a jövőben növelhetné kitermelését. Mellette az OTP tudott enyhe pluszban zárni, a Richter és a Magyar Telekom minimális mínuszban fejezte be a napot.



A forint piacán iránykeresés volt a jellemző, sem az euró, sem a dollár árfolyama nem változott jelentősen a pénteki záróárhoz képest – mondta.A Mol 40 forinttal, 2 százalékkal 2040 forintra erősödött, 4 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 40 forinttal, 0,35 százalékkal 11 620 forintra nőtt, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,13 százalékkal 381,50 forintra csökkent, forgalma 153 millió forint volt.A Richter-papírok 5 forinttal, 0,07 százalékkal 7020 forintra gyengültek, forgalmuk 1,2 milliárd forintot ért el.A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3618,72 ponton zárt hétfőn, ez 10,78 pontos, 0,30 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)