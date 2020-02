Tőzsdezárás – Felülteljesítő volt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 147,11 pontos, 0,33 százalékos emelkedéssel, 44 629,51 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője elmondta, hogy az európai piacok elég nagy mínusszal kezdtek, ami főképp annak tudható be, hogy a kínai Hupej tartományban hirtelen megnövekedett az új koronavírus okozta megbetegedések és halálesetek száma, miután új diagnosztikai eljárásrendet kezdtek alkalmazni.

A magyar tőzsdét ez nem érintette különösebben – tette hozzá -, a nap elején is pluszban volt, és egy kis beesés után a nap második felében újra emelkedett. A nap elején a Richter volt a csúcson 7090 forinttal, majd visszaesett, és a csúcsnál mintegy 3 százalékkal alacsonyabban zárt. Az OTP árfolyama pont fordítva, a nap elején volt alacsonyabb – 14 530 forintig lement -, hogy aztán 14 990 forintos napi maximumán zárjon. A stagnáló Mol nap közben 2600 forint fölé is ment – 2606 forint volt a teteje -, a Magyar Telekomnál nem volt érdemi mozgás – mondta.

A forint piacán jelentős csapkodás volt az inflációs adat publikálása és arra adott jegybanki reakció hatására – mondta a vezető elemző. Baráth Tibor szerint Nagy Márton MNB-alelnök szavaiból ki lehet olvasni jót és rosszat is. A jó az lehet, hogy minden eszközt hajlandóak bevetni az infláció ellen, a rossz pedig, hogy gyakorlatilag márciusig nem fognak csinálni semmi érdemlegeset, megvárják az új inflációs jelentést, addig a devizaswapokon keresztül próbálják a piacot befolyásolni. Úgy vélte, ez a nyilatkozat kevés volt ahhoz, hogy az árfolyam érdemben eltávolodjon a történelmi mélyponttól.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön publikált adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 4,7 százalékkal voltak magasabbak januárban az egy évvel korábbinál. A fogyasztói árak legutóbb 2012. decemberben emelkedtek az idén januárinál nagyobb mértékben, akkor 5 százalék volt a fogyasztói áremelkedés. Az egyszeri és szezonális hatásokkal érintett termékektől megszűrt úgynevezett maginfláció 4 százalékra emelkedett januárban, a tavaly decemberi 3,9 százalék után.Nagy Márton csütörtökön azt mondta, az infláció márciusra visszatérhet a jegybanki toleranciasávba. A legutóbbi swap-tenderek szándékosan és tudatosan csökkentették a swap állományt, márciusig a jegybank ezzel az eszközzel reagál a piaci fejleményekre. Márciusban értékelik alaposan az inflációs képet, és akkor határozzák meg a további lépések szükségességét. A jegybank nem fél használni a rendelkezésére álló eszközöket, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az infláció a célon stabilizálódjon – mondta az alelnök.A Mol ára nem változott, 2560 forintot ért, 2,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények 330 forinttal, 2,25 százalékkal 14 990 forintra erősödtek, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,22 százalékkal 453 forintra nőtt, forgalma 129,6 millió forint volt.A Richter-papírok ára 180 forinttal, 2,56 százalékkal 6860 forintra csökkent, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3689,43 ponton zárt csütörtökön, ez 24,23 pontos, 0,66 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)