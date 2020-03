A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1307,56 pontos, 3,25 százalékos emelkedéssel, 41 537,20 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta: szétváltak az európai piacok, a magyar tőzsde felülteljesítette a nyugat-európai piacokat, ahogy a román és a lengyel börze is.

A szakértő szerint a hétfői jelentős erősödés a pénteki túlzott esés korrekciója, valamint a BUX emelkedését segíthette az is, hogy a befektetők a jelek szerint a régiós papírok felé fordultak.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a tőzsdéket alapvetően továbbra is a koronavírusról érkező hírek mozgatják, tartósan nem várható eltérés a trendektől.



A magyar tőzsdén a vezető részvények közül a legnagyobb nyertes a Richter volt. A befektetők érdeklődése erőteljesen megnőtt a gyógyszerpapír iránt, miután a társaság hétfőn bejelentette, hogy Dél-Koreában is kapható lesz saját fejlesztésű gyógyszerkészítménye, a cariprazine. Emellett a Mol, az OTP és a Magyar Telekom részvényei is jól teljesítettek – jelezte a szakértő.A Mol 74 forinttal, 3,13 százalékkal 2438 forintra erősödött, 3,3 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 1,35 százalékkal 13 470 forintra nőtt, forgalmuk 12,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,26 százalékkal 403 forintra emelkedett, forgalma 473,2 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 470 forinttal, 7,56 százalékkal 6685 forintra nőtt, a részvények forgalma 5,3 milliárd forintot ért el.(MTI)