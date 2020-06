Tőzsdezárás – Estek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 874,15 pontos, 2,33 százalékos csökkenéssel, 36 640,64 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője az MTI-nek elmondta: csütörtökön folytatódott az esés a tőzsdéken. Már szerdán rontotta hangulatot, hogy az OECD hatalmas gazdasági visszaesést prognosztizált az OECD-országokban. Ehhez csatlakozott a Fed előrejelzése, mely azzal számol, hogy az amerikai GDP idén 6,5 százalékkal csökken. Az irányadó kamaton a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az amerikai jegybank, mely közölte: nagyon sokáig laza marad a monetáris politika, támogatni fogja a gazdasági fellendülést.



A vezető üzletkötő szerint, amikor szerda este nyolc órakor a közlemény kijött, a befektetők csak azt hallották meg, hogy folytatódik a laza monetáris politika, a Dow Jones index mínusz 100 pontból plusz 150-be ment fel. Később azonban esés kezdődött, ami csütörtökön is folytatódott. Úgy látszik, hogy most jobban meghallották a rossz gazdasági adatokat a befektetők, eljutott hozzájuk, hogy nem túl jó a helyzet – mondta.Kababik József szerint, ha eddig kérdéses volt, hogy korrekcióról van-e szó, most már bizonyossá vált. Úgy vélte, az OECD és a Fed előrejelzése mellett ez annak tulajdonítható, hogy nagyon magasan vannak árazva a részvények, sokan tudnak profitot realizálni.Minden európai tőzsde lényegében komolyan esik, a DAX index zárás előtt 3,7 százalékos mínuszban volt. Az amerikai tőzsdék szintén hatalmas, 3 százalék feletti mínuszban vannak. Az általános eladói hullámot megerősíti, hogy még az olaj is több mint 6 százalékkal esik, a WTI és a Brent egyaránt. Ezzel összhangban a magyar tőzsde is mínuszban van, általános volt az eladói hullám, az OTP-ben viszonylag magas forgalommal – mondta.A Mol árfolyama 22 forinttal, 1,12 százalékkal 1950 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 370 forinttal, 3,27 százalékkal 10 940 forintra esett, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 4,50 forinttal, 1,17 százalékkal 380 forintra gyengült, forgalma 364,7 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 2,28 százalékkal 6855 forintra csökkent, forgalmuk 936,6 millió forintot ért el.A BUMIX 3501,80 ponton zárt csütörtökön, ez 100 pontos, 2,78 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)