Tőzsdezárás – Esett a vezető részvények többsége

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 374,18 pontos, 1,08 százalékos csökkenéssel, 34 144,57 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 13 milliárd forint volt, a vezető részvények a stagnáló Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Estek a nemzetközi részvénypiacok is: a New York-i tőzsdén 1 százalék körüli indexcsökkenéssel indult csütörtökön a kereskedés, és délután komoly mínuszban voltak a vezető európai tőzsdék is.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője a Fed elnökének szerdai beszédével magyarázta a tőzsdei eséseket. Jerome Powell az elhúzódó recesszió veszélyére figyelmeztetett, további intézkedésekre szólította fel a Fehér Házat és a kongresszust annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány ne okozzon hosszú távú károkat a gazdaságnak.



A vezető üzletkötő szerint a Fed elnöke sokkal borúsabb jövőképet festett, mint amit a piac árazott. Hozzátette, már sokan megszólaltak azzal kapcsolatban, hogy túlontúl optimista a piac, túlságosan elszálltak az árazások a valóságtól. Úgy tűnik, Powell beszéde volt az utolsó csepp a pohárban, ami elindította lefelé a tőzsdéket. A korrekció átragadt az összes részvénypiacra, így a magyarra is, az OTP pillanatokon belül 9000 forint alá került, és a Mol is 2000 forint alatt van. A forint is megérezte ezt, viszonylag gyorsan 355 forintig gyengült az euróval szemben – mondta.Megjegyezte, csütörtökön jött egy munkaerőpiaci adat is az Egyesült Államokból, ami nem mutatott jelentős változást az előző hetihez képest, de rosszabb lett a vártnál. Azt lehet látni, hogy továbbra is nő a friss munkanélküli segélyért folyamodók száma, ami ugyancsak negatívan hatott a részvénypiacokra, de lényegében Powell beszéde volt az esés kiváltója – mondta.Úgy vélte, a jövő hét izgalmas lesz, várhatóan kiderül ugyanis, hogy jókora esés és akár új mélypontok jönnek, vagy csak egy 5-10 százalékos korrekció lesz, és szépen, lassan megy minden tovább.A Mol árfolyama 8 forinttal, 0,40 százalékkal 1992 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 220 forinttal, 2,42 százalékkal 8875 forintra esett, forgalmuk 6,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 7 forinttal, 1,75 százalékkal 393 forintra gyengült, forgalma 156,2 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama nem változott, 6935 forintot ért, forgalmuk 2,6 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3242,32 ponton zárt csütörtökön, ez 54,21 pontos, 1,64 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)