Tőzsdezárás – Esett a vezető részvények többsége

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 167,96 pontos, 0,38 százalékos csökkenéssel, 44 490,80 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 11,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a hétfői gyengélkedést követően már az amerikai piacon kirajzolódott egy pozitív fordulat, ez látszódott az ázsiai piacokon is. Az európai börzéken is emelkedés volt megfigyelhető a nap nagy részében, délutánra azonban alábbhagyott a lendület, nulla közeli szintekre tért vissza az európai indexek nagy része. A német DAX index felülteljesítő 0,7 százalékos emelkedésével – mondta. A magyar tőzsde enyhén csökkent, a leggyengébb szereplő a blue chipek közül továbbra is a Richter, a többi nagy papír nem szolgált érdemi iránymutatással.

A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2872 forintra csökkent, 2,5 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények 60 forinttal, 0,41 százalékkal 14 700 forintra erősödtek, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom ára 1 forinttal, 0,23 százalékkal 439 forintra esett, forgalma 88,9 millió forint volt.A Richter-papírok 125 forinttal, 1,97 százalékkal 6225 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3790,86 ponton zárt kedden, ez 9,76 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)