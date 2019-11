Tőzsdezárás – Esett a vezető részvények többsége

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 248,95 pontos, 0,57 százalékos csökkenéssel, 43 618,78 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 12,7 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a magyar tőzsde a hétfői pozitív hangulat után irányt váltott, és mínuszban zárt. A vezető részvények közül csak a magyar Telekom emelkedett, a többi részvény mínuszban zárt, különösen a Mol és az OTP esett.

Európában vegyes volt a kép – tette hozzá -, a német DAX index enyhén emelkedett, míg a francia index enyhén csökkent a zárás előtt. A DAX index esetében a hétfőn jelentősen alulteljesítő autóipari cégek voltak egy kicsit jobbak az októberi eladási számok publikálása után, Magyarországra azonban nem jött át ez a korrekció. Hozzátette, az Egyesült Államokban is vegyes volt a kép, délutánra pedig már ott is mínuszokban voltak az indexek.









A vezető elemző szerint szokványos, kicsit kockázatkerülő nap volt a keddi, ezt szenvedte meg a magyar tőzsde is. A forint ennek ellenére nagy erőt mutatott az MNB kamatdöntése után, több mint fél százalékot tudott erősödni mind az euróval, mind a dollárral szemben – tette hozzá.

A monetáris tanács keddi ülésén nem változtatott sem az alapkamat 0,90 százalékos szintjén, sem a kamatfolyosón, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybanki alapkamat 2016. május 25. óta 0,90 százalékon áll.

A Mol árfolyama 32 forinttal, 1,05 százalékkal 3002 forintra csökkent, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 0,78 százalékkal 13 950 forintra esett, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,23 százalékkal 441 forintra erősödött, forgalma 56,5 millió forint volt.

A Richter-papírok 15 forinttal, 0,26 százalékkal 5850 forintra gyengültek, forgalmuk 4,6 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3998,21 ponton zárt kedden, ez 48,44 pontos, 1,23 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)