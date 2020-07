Tőzsdezárás – Esett a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 142,80 pontos, 0,40 százalékos csökkenéssel, 35 229,08 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint alacsony forgalmú, tipikus nyári nap volt. A BUX “becsületét” a CIG Pannónia teljesítménye mentette meg, amely a forgalom több mint 30 százalékát adta, enélkül mélyponthoz közeli lett volna a forgalom. Megjegyezte, hogy a biztosító – melynek árfolyama csütörtökön 10,54 százalékkal nőtt – augusztus 14-én rendkívüli közgyűlést tart, ezért felfokozott a várakozás vele kapcsolatosan.

A nemzetközi piacokon alapvetően profitrealizálás látható, mind a DAX indexben, mind az S&P-ben. A vezető üzletkötő szerint igazán negatív hír nem volt, a befektetők továbbra is a fertőzés második hullámától félnek, és aggódnak az amerikai-kínai feszültség miatt. Befolyásolhatja a piacot az is, hogy egyre nagyobb Joe Biden, a demokrata párt elnökjelölt-várományosának támogatottsága Donald Trump jelenlegi elnökkel szemben.



Kiemelte, hogy csütörtökön ülésezett az Európai Központi Bank (EKB), amelynek elnöke, Christine Lagarde enyhén optimista hangot ütött meg, ami inkább bizakodásra ad okot. Ettől függetlenül alacsony forgalmú, korrekciós napot lehetett látni Európában és a tengerentúlon is. A profitrealizálást az sem tudta semlegesíteni, hogy csütörtökön alapvetően jó makroadatok érkeztek, és emellett jó vállalati gyorsjelentéseket is látni lehetett – mondta.A devizapiacon is viszonylag óvatos kereskedés volt, délelőtt picit gyengült, délután picit erősödött a forint, nagyjából az euró/dollár árfolyammal karöltve, de ott sem volt jelentős elmozdulás – tette hozzá.A vezető üzletkötő szerint Európában a pénteken kezdődő kétnapos EU-ülésre koncentrálhatnak már esetleg a befektetők, az Egyesült Államokban pedig a gyorsjelentési szezonnal, illetve a koronavírus-fertőzés alakulásával kapcsolatos hírek mozgathatják majd a piacokat.A Mol árfolyama 19 forinttal, 1,05 százalékkal 1791 forintra csökkent, 1,1 milliárd forintos forgalomban.Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 1,01 százalékkal 10 740 forintra esett, forgalmuk 2,9 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom 0,50 forinttal, 0,13 százalékkal 384,50 forintra gyengült, forgalma 104 millió forint volt.A Richter-papírok 55 forinttal, 0,84 százalékkal 6565 forintra erősödtek, forgalmuk 834,6 millió forintot ért el.A BUMIX 3424,08 ponton zárt csütörtökön, ez 1 pontos, 0,03 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.(MTI)