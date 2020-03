Tőzsdezárás – Eséssel zárt a magyar piac, az OTP volt a leggyengébb

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 929,16 pontos, 2,82 százalékos csökkenéssel, 32 065,14 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 13,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: pénteken nem jött ki érdemleges hír, a vírussal kapcsolatos újabb félelmek, illetve a hétvége közeledése mozgatta a piacokat.

Az elemző szerint a heti piaci teljesítményt megnézve azt látni, bár hétfőtől csütörtökig a vírushelyzetről nem jött pozitív hír, sőt inkább negatív hírek jöttek, a különböző fiskális és monetáris politikai élénkítésbe vetett hitnek köszönhetően mind az amerikai, mind a nyugat-európai piacok kétszámjegyű növekedést mutattak. Az elemző szerint pénteken ennek a korrekciója látszódik, mind az amerikai, mind az európai piacok lefelé korrigálnak, a befektetők profitot realizálnak. Hozzátette, ez részben magyarázható a hétvégével is, a két nap alatt ugyanis bármiféle negatív hír kijöhet a vírussal kapcsolatban, ez is óvatosságra intheti a piacokat.

A hazai parketten is a nemzetközi hangulat volt a meghatározó, ezzel összhangban a BUX index is negatív tartományban zárt. Az OTP volt a leggyengébb láncszem a vezető papírok közül. Míg csütörtökön 10 ezer forint fölött tudott zárni a magyar bankpapír, pénteken több mint 7 százalékos korrekcióra került sor. Az európai bankpapírok általában gyengén szerepelnek – mutatott rá az elemző.



A Mol 18 forinttal, 0,96 százalékkal 1885 forintra erősödött, 2 milliárd forintos forgalomban.Az OTP részvények ára 740 forinttal, 7,31 százalékkal 9390 forintra csökkent, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 9 forinttal, 2,50 százalékkal 351 forintra esett, forgalma 86,3 millió forint volt.A Richter-papírok 10 forinttal, 0,17 százalékkal 5800 forintra gyengültek, forgalmuk 2,4 milliárd forintot ért el.Az OTT-ONE standard kategóriában forgó részvénye 25,16 százalékos emelkedéssel, 153,2 forinton zárt, amiben szerepe lehet, hogy a társaság csütörtökön bejelentette, a Külgazdasági és Külügyminisztériummal kötött szerződés alapján 500 lélegeztetőgépet vehet Kínából, a tárca a teljes összeget, nettó 4,7 milliárd forintot (ez magasabb, mint a cég tavalyi árbevétele) előre kifizeti.A Delta Technologies Nyrt. bejelentette, hogy új részvényazonosítót kapott, a BÉT standard kategóriájában jegyzett társaság részvényárfolyamának alakulása péntektől “DELTA” tickernév alatt követhető nyomon.A BUMIX 2717,19 ponton zárt pénteken, ez 44,92 pontos, 1,63 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)